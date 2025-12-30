康尼島元旦「北極熊」冬泳 醫：量力而為

2026康尼島元旦「北極熊」冬泳將如期舉行，圖為去年的冬泳現場。(記者胡聲橋╱攝影)

「北極熊」冬泳活動將於2026年元旦在康尼島如期舉行，數百名勇敢的冬泳者將躍入大西洋冰冷刺骨的海水，展現自己的勇氣和活力。不過醫生認為，冬泳活動雖有益處，但也會對身體帶來風險，希望參與者量力而為。

紐約長老會醫院和康奈爾醫學院的康復醫學專家西迪基醫生(Dr. Asad Siddiqi)表示，這項年度盛事可以提升心情，其效果類似於完成一次長途步行或長距離跑步。他認為，參與北極熊冬泳等活動的益處取決於個人情況，除了對寒冷的生理反應之外，很可能是精神方面的。

西迪基醫生說，冬泳是一項社交活動，參與其中能讓人感受到社區的溫暖。除了這種社區歸屬感之外，一些參與者可能還會將冬泳視為一項成就，為新的一年注入動力，「我認為，完成冬泳的過程本身就能帶來顯著的身心影響，並能重塑你對自身、對自身能力以及對身體及其局限性的認知。」

不過，西迪基醫生和諾斯韋爾醫院(Northwell Health)的班克醫生(Dr. Matthew Bank)都表示，跳入冰冷的水中會對參與者造成一些身體上的風險。班克說，他最擔心的是暴露在冷水中導致的體溫過低。如果長時間待在水中，這種情況會更加嚴重。冬泳者應該只在水中停留很短的時間，並且上岸後要有乾燥的衣服和溫暖的地方。

西迪基補充說，極度寒冷會給心臟帶來壓力，這可能會導致心臟病發作或中風。這種對人體系統的衝擊也可能導致所謂的「冷休克」並引起溺水。他建議參與者先用冷水沖洗身體，提前讓身體做好準備。他還建議參與者結伴而行，確保有人在他們進入冷水時有人看到他們。

