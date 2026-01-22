康康主持一開口就出包！自誇唱功被許志豪拆台「都是杜忻恬的聲音」
節目《綜藝一級棒》本週六（1/24）推出主題單元「今晚大家來鬥歌」，再度邀請金曲歌后秀蘭瑪雅登場助陣。主持人康康一開口竟語出驚人，笑說：「《綜藝一級棒》今天沒看沒關係，可以鎖定禮拜天晚上八點中天頻道。」話才說完立刻被許志豪打斷：「不行，現在就要看！」
康康隔空喊話林慧萍 互動被許志豪爆笑補刀
康康隨即改口解釋，原來是「隔空」向林慧萍喊話，「她每次都跟我說，你現在禮拜天晚上八點中天頻道演得很好，我還是要提醒她，周六就要鎖定中視《綜藝一級棒》。」許志豪不放過吐槽機會，接著追問：「那林慧萍她有覺得你在《流行45轉》對嘴的功夫又進步了嗎？」康康自信滿滿回應：「我剛剛唱得很好！」沒想到許志豪立刻補刀：「我明明就站在你旁邊，聽到的都是杜忻恬的聲音。」一來一往笑翻全場。
阿吉仔對抗黃乙玲歌曲系列 歌手輪番催淚
節目中安排「阿吉仔歌曲對抗黃乙玲的苦情歌系列」，四位歌手輪番上陣，情緒一路拉滿。吳俊宏演唱〈流浪〉、沈建豪帶來〈歹竹出好筍〉、翁鈺鈞深情詮釋〈十二月的情批〉，首首都是催淚等級。輪到吳美琳登台演唱〈放我去飛〉時，情感豐沛到讓陳孟賢當場喊冤，直呼：「冤枉啊！冤枉！」笑說現場竟被懷疑「是不是我拋棄她，不然怎麼唱得那麼有感情」，還急忙澄清：「客人冤枉啊，我沒做那種事。」
陳孟賢遭許志豪補刀 許志豪曝演唱會票價要8千
許志豪立刻補刀追問：「那為什麼導播拍完吳美琳，又馬上把鏡頭帶到你？」讓陳孟賢哭笑不得直喊：「導播，你不要害我啦！」現場笑聲不斷。許志豪隨後胸有成竹表示：「如果《綜藝一級棒》辦演唱會，票價一定要8千元以上，因為大家真的太會唱了。」康康也動容接話：「你這樣講還不足以形容我內心的激動，這4位唱這4首歌，我以主持這個節目為榮。」
