康康人氣飆 尾牙春酒接破20場

陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森一同主持中視《綜藝一級棒》，時常開出好成績。（陳俊吉攝）

康康帶領許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森與杜忻恬主持中視招牌《綜藝一級棒》邁入一年半，節目除了每集都有大來賓與動聽歌曲外，歌中劇也製造不少笑料，成為每周六晚間陪伴觀眾的最佳拍檔。歲末年終，康康11日受訪坦言，尾牙、春酒邀約已累積20場以上，粗估進帳至少500萬。

康康說，到了這個年紀，健康、平安才是最重要的，「知足常樂時，金錢、名利都不算什麼，老天爺會在別的地方補給你」。他秉持緣分跟每個身邊朋友相處，常常義氣相挺都只收紅包價，或是無酬演出，看見別人開心，他也覺得滿足。

小一女誇他「粉絲很多」

除了工作外，康康也是愛家護家的好老公、好爸爸，日前還收到小一女兒畫給他的作品，寶貝女兒嘴甜寫下，「康康粉絲很多」、「很多歌是他唱的」，逗得康康驕傲又開心。國二的兒子知道媽媽不在家時，也會幫忙照顧爸爸康康跟妹妹，叫外賣、做家事都由他包下。

康康提攜後輩不遺餘力，也愛才、惜才，《綜藝一級棒》13日最新一集邀來「金曲歌后」曾心梅坐鎮。為了迎接歌后駕到，製作單位安排一連串金曲熱歌選單，先由陳隨意、吳俊宏詮釋〈偷偷愛著妳〉；沈建豪、李子森帶來〈失敗英雄〉；陳怡婷、賴慧如合唱〈水潑落地難收回〉，吳申梅、蕭玉芬挑戰經典〈舞女〉，歌藝大突破，展現唱將實力。

合體吳申梅陳怡婷直播

見藝人個個使出渾身解數，曾心梅根本難以選擇：「我很久沒來上節目，你們這樣讓我一來就要做壞人！8位都那麼會唱，麻煩給我8個讚（牌）。」節目高潮迭起，歌單中的〈星星知我心〉、〈卿卿呢語〉、〈問情〉、〈真的讓我愛你嗎〉都引發共鳴，曾心梅也直誇郭婷筠和蘇宥蓉的合音搭配，讓人眼睛為之一亮，蕭玉芬和吳申梅則把「ㄋㄞ」歌詮釋得嬌氣動人。

《綜藝一級棒》集結美聲，溫暖人心，而節目中的藝人彼此相互吐槽爆料，歡樂又有趣，本周六（13日）晚間7點，主持人康康、許志豪及歌手來賓吳申梅、陳怡婷將線上合體直播，並在節目官方YouTube頻道進行「爆料Call out聊天室」，值得期待。