康康助卡古創業開啟善的循環

康康待人誠懇，只要別人有需要，他都會盡力幫忙。

通告藝人卡古（章瑞麟）近期在基隆七堵擺攤賣雞蛋糕，投入10萬元創了「卡咕咕雞蛋糕」，跟交往9年的女友一同為生活打拚。中視《綜藝一級棒》主持人康康在得知卡古創業後，親自致電表達支持，並訂購100份雞蛋糕請電視台工作人員享用。康康昨表示，卡古即將在24日將攤車推入《綜藝一級棒》錄影現場，陪辛苦錄影藝人與工作人員度過溫馨耶誕夜，也分享兩人之間的緣分。

康康向來愛才、惜才，或許他曾在過去數十年的工作生涯中，歷過低潮，因此在有能力後，他抱著「能幫就幫」的做事態度，愛惜身邊人才，酬勞永遠都擺最後。康康擅長模仿，過去看了卡古的演出，覺得他很有才華，也印象深刻；某次碰頭，卡古跟康康分享了買房近況，一個月約莫2萬6000元的房貸讓他壓力稍大，康康聽後也放在心上，某次商演就找了卡古跟他搭配，「那場我就給他2萬6，剛好是他一個月的房貸」。

無酬為好友站台

康康發現他是很正派、耿直的人，也願意互相幫助。有次卡古跟康康開口，希望可以拍一集「康康一日助理」的Vlog，將影片放在YouTube；康康一口答應，當天演出也約了李炳輝同台，分了幾萬塊酬勞給方，「卡古說他看了也很感動，他看到我幫忙他，他也用不同方式互相，所以在前幾天看到他賣雞蛋糕，才想說我們製作單位在耶誕夜還要趕錄除夕特別節目，就邀請他來製作給大家吃」。

康康也曾買過以前《大家愛說笑》的工作人員創業做的豆花，希望藉由這樣的方式啟動「善的循環」，他還是老話一句，能幫忙就互相，像他前天才特別無酬下高雄替好友的活動站台，唱唱〈快樂鳥日子〉，看朋友開心，他也開心。