康康在家爆意外！「洗澡摔倒撞傷頭」最新傷勢曝光

孫協志(中)登節目宣傳新專輯。（圖／中視提供）





《綜藝一級棒》為回饋忠實觀眾，主持人康康、許志豪和來賓吳申梅、陳怡婷上週六（13）日在節目官方 YouTube 頻道進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播，上線人數破千人。但當天主持人康康卻驚爆發生意外，他出門前在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷，當時家裡沒有人，所以他躺在原地好幾分鐘才回神，但為了參加直播，來不及擦藥看醫生就趕緊搭計程車到電視台，許志豪見他受傷頻頻提醒活動結束後要去看醫生，陳怡婷、吳申梅也貼心幫康康塗藥貼 OK繃，所幸無大礙。

歲末年終是尾牙旺季，《綜藝一級棒》應景推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」，找來「跨界天王」孫協志擔任大來賓，觀眾最愛看的歌中劇再度上演，陳孟賢變身尾牙主持人，一開口就讓攝影棚變成晚會現場，接著吳俊宏、沈建豪合唱〈有影美〉，輕快節奏全場立刻動起來；蕭玉芬、吳申梅加碼帶來〈Money我愛你〉，勁歌熱舞腎上腺素狂飆；蘇宥蓉、吳美琳演唱〈追追追〉，一身紅風衣裝扮，氣場全開。精采演出讓孫協志邊看邊笑，不料陳孟賢突然直呼他總經理，孫協志也戲癮上身配合演出，最後還上場與陳隨意、陳孟賢合唱嗨歌〈歡喜就好〉，讓整段歌中劇毫無冷場。

康康(左)在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷。(圖／中視提供)

這一集女歌手也舞力全開，郭婷筠、陳怡婷演唱〈我的心裡沒有他〉，兩人以性感短裙登場、又唱又跳，各自一段SOLO舞步讓人拍手叫好。杜忻恬、賴慧如帶來藍心湄經典搖滾舞曲〈濃妝搖滾〉，熱情帶勁的舞步，讓全場氣氛炸鍋，嗨到最高點。每集節目少不了CP對唱，陳孟賢、吳美琳合唱〈製造浪漫〉，甜蜜指數拉滿；杜忻恬、李子森選唱〈你的電話〉，眼神相互傳情，兩對CP相互尬歌超過癮。

孫協志再度受邀上《一級棒》，對於歌手的演唱更加驚嘆，而主持群見到他便聊起當兵話題，他提及自己是憲兵，康康一聽指自己及許效舜、白雲也都是憲兵。而康康最好奇陳孟賢是否有當兵，陳孟賢立馬拍胸脯回應：「放心，我絕對有當兵，裡面『風景』那麼好，我怎麼可能沒當兵！」許志豪完全聽懂他的意思：「聽說那時候已經一人一間浴室，你是不是跟班長報告說我自願去大澡堂？」陳隨意也分享當年是「食勤兵」，但鹿港腔太重，大家都聽成「死刑兵」，接著陳隨意還一字不漏地背出兵籍號碼，卻遭康康吐槽：「你背這個對節目有什麼幫助嗎？」隨即無情地轉頭訪問下一位。



