康康浴室意外滑倒「頭破血流」嚇壞！倒地20秒才回神起身

中視董事長盧秀芳（中）與《綜藝一級棒》主持群一同合影迎馬年。（王英豪攝）

中視馬年除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》 今（24）日在中視盛大開錄，中視董事長盧秀芳與節目部副總監江珮嵐一同現身，陳孟賢擔任記者會主持人，現場還有鼓陣迎接開錄盛事，期許馬年一路順利。康康領軍白隊的李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、陳淑萍、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱，許志豪則領軍紅隊的，陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲與彭正進行多組對抗，現場熱鬧滾滾。

康康先前準備從家中到中視參與直播時，不慎在洗澡時滑倒，撞到頭與手肘、屁股等地方，其中額頭更是濺血，他今表示，當時在地上痛了10幾20秒才站起來，一心想著要叫車到攝影棚，不想因此缺席，「我平常有在運動，所以跌倒順邊沒有直接落地，那天太心急了」。

中視馬年除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》 24日在中視盛大開錄，紅白兩隊大PK。（王英豪攝）

康康也開玩笑說，摔倒意外消息曝光後，連爸爸都打電話來關心，幽默表示：「可能觀眾怕演藝圈失去巨星，所以更支持《綜藝一級棒》，讓節目拿下收視冠軍。」一旁的許志豪也補充，康康當時堅持直播一定要播完，完全沒把看醫生擺在第一順位，「他來的時候，頭還在流血，還是陳怡婷幫他止血的」。

康康說，荒山亮是第一個致電關心他的人：「他很怕演藝圈差點又少一位巨星，笑說許志豪已經等很久了。」許志豪則笑虧：「每次錄影完康哥都去跑步，我還想說這麼養生幹嘛！開玩笑的。」此外，多年好友胡瓜也傳訊關心康康，讓康康相當感恩，並表示：「胡瓜說，大家都很擔心你，真的很感動。」

