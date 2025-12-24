康康浴室摔倒受傷嚇壞眾人 幽默自嘲：怕演藝圈少一位巨星

康康還原浴室摔倒受傷。（圖／侯世駿攝）

康康今（24日）現身中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》錄影時，被問日前因趕著《綜藝一級棒》官方YouTube 頻道「爆料 Call out 聊天室」線上直播，出門前在家洗澡時不慎滑倒，額頭撞傷。他親自還原當天意外經過，康康表示：「那天真的太心急了，家裡又沒人，一滑倒就撞到頭，大概躺在地上幾十秒才清醒。還好平常有運動，跌倒時有抓到門把，沒有整個重摔在地上，只是頭去撞到旁邊的門，想都沒想就趕著去直播，直接叫車出門。」

他說摔倒意外消息曝光後，連爸爸都打電話來關心，讓康康哭笑不得。他也幽默表示：「可能觀眾怕演藝圈失去巨星，所以更支持《綜藝一級棒》，讓節目拿下收視冠軍。」一旁的許志豪也補充，康康當時堅持直播一定要播完，完全沒把看醫生擺在第一順位。

康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等，一同現身中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》錄影。（圖／侯世駿攝）

浴室摔倒的消息傳出後，圈內好友也紛紛關心，荒山亮特地致電叮嚀：「很怕演藝圈差點又少一位巨星，許志豪已經等很久了。」許志豪則笑虧：「每次錄影完康哥都去跑步，我還想說這麼養生是為了什麼。」

此外，綜藝大哥胡瓜也傳訊關心康康，讓康康十分感謝並表示：「胡瓜哥說大家都很擔心你，真的很感動，大家都是為了台灣演藝圈好。」目前康康已無大礙，敬業精神也再度獲得外界肯定。

