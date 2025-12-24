康康浴室摔倒見血！「頭撞門倒地20秒」：演藝圈差點失去巨星

康康日前在家中浴室不慎摔倒。（圖／東森娛樂）





58歲藝人康康、許志豪與來賓吳申梅、陳怡婷日前在節目官方YouTube頻道進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播，豈料，康康在開播前卻驚爆發生意外，不慎在家中浴室跌倒，撞傷額頭見血，今（24）日康康出席除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》記者會，談及此事笑回：「演藝圈差點失去一個巨星」。

康康13日在家中洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷見血，當時家中沒有人，他倒地20秒後才回神，但為了參加直播，來不及擦藥、看醫生就趕緊搭計程車到電視台，他今談及傷勢表示，「平常都有在運動，滑倒的那一下沒有直接落地，就是手去抓旁邊的東西沒有抓好，手肘先下去後，屁股撞到，頭撞到旁邊的門才流血」。

康康與許志豪、陳孟賢、杜心恬、李子森一同出席除夕特別節目記者會。（圖／東森娛樂）

康康提到，當時一心想著要叫車趕直播，看到流血也沒有想太多，許志豪也說：「他那天到的時候，傷口還在流血」，大家看到後趕緊找人幫他處理傷口，而康康爸爸在看到新聞後也十分擔心，後來有趕緊跟他報平安。

康康回想新聞曝光後，第一個傳訊關心他的就是歌手荒山亮，當時他打趣回應「演藝圈差點失去一個巨星」，沒想到荒山亮竟爆料：「許志豪等很久了！」而胡瓜也有傳訊息關心，讓康康很是感動：「我們都是為了台灣演藝圈在努力，雖然是打對台，但都是很好的朋友。」至於白冰冰是否有關心，康康則笑回：「冰冰姐...我還在等他的電話」，反應十分搞笑。



