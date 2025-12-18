康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播

主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。

康康在浴室不慎撞傷頭。（圖／中視提供）

當天康康出門前在家洗澡時發生意外，額頭撞傷後倒地不起，由於家裡沒有其他人，他只能獨自躺在地上數分鐘後才逐漸恢復意識。為了參加「爆料 Call out 聊天室」線上直播活動，康康來不及擦藥或就醫，便趕緊搭乘計程車前往電視台。

搭檔主持人許志豪見到康康受傷後，頻頻提醒他活動結束後務必要去看醫生。當天一同參與直播的來賓陳怡婷、吳申梅也相當貼心，主動幫康康塗藥並貼上OK繃，所幸康康並無大礙。

《綜藝一級棒》最新一集應景推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」主題，邀請「跨界天王」孫協志擔任大來賓。節目中觀眾最愛看的歌中劇再度上演，陳孟賢變身尾牙主持人，一開口就讓攝影棚瞬間變成晚會現場。

孫協志再度受邀上節目，對於歌手們的演唱更加驚嘆。主持群見到他便聊起當兵話題，孫協志提及自己是憲兵，康康一聽表示自己及許效舜、白雲也都是憲兵。康康最好奇陳孟賢是否有當兵，陳孟賢立馬拍胸脯回應：「放心，我絕對有當兵，裡面『風景』那麼好，我怎麼可能沒當兵！」

孫協志（中）擔任大來賓。（圖／中視提供）

許志豪完全聽懂他的意思：「聽說那時候已經一人一間浴室，你是不是跟班長報告說我自願去大澡堂？」陳隨意也分享當年是「食勤兵」，但鹿港腔太重，大家都聽成「死刑兵」。陳隨意接著一字不漏地背出兵籍號碼，卻遭康康吐槽：「你背這個對節目有什麼幫助嗎？」隨即無情地轉頭訪問下一位。

《綜藝一級棒》每週六晚間八點於中視播出，每週日晚間八點於中天娛樂台與觀眾相見。

