康康浴室重摔頭破血流！躺20秒才爬起 「帶傷硬撐工作」不去醫院

康康開直播前爆發意外。李鍾泉攝

中視除夕大型賀歲特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》今（24日）舉行記者會暨開錄儀式，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，率領14位實力派歌手同台。先前康康開直播前爆發意外，在浴室滑倒，導致額頭撞傷，當場濺血，今日提及此事，康康也還原當時狀況，就算看到流血了，他當下卻只心繫直播，一到場嚇壞許志豪等所有人。

《2026馬力全開紅白歌合戰》今（24日）舉行盛大記者會。李鍾泉攝

康康日前為趕《綜藝一級棒》官方YouTube頻道直播，出門前在家洗澡時不慎滑倒，撞到頭部、手肘與屁股，額頭一度濺血，康康透露自己當時在地上躺了十幾秒才回神，幸好平時有運動習慣，跌倒瞬間抓住門把緩衝，避免頭部直接著地，是屁股先著地「那天真的太心急了，想都沒想就叫車趕去直播。」談到傷勢，康康依舊幽默自嘲，笑說新聞報得太誇張，連爸爸都急得打電話關心，「演藝圈差點失去一位巨星！」

一旁的許志豪也補充，康康當時堅持直播一定要播完，完全沒把看醫生放在第一順位，還是由陳怡婷在現場幫忙止血，康康開玩笑表示，同樣在場的吳申梅已經是人妻，才會找來陳怡婷，而在消息曝光後，荒山亮第一時間關心他，還偷虧許志豪差點就能頂替康康的位置，「他說許志豪等很久了。」讓許志豪忍不住喊：「荒山亮幹嘛害我！」笑翻在場所有人。

許志豪（左）都被康康（右）嚇壞。李鍾泉攝

康康和胡瓜、白冰冰雖然是競爭關係，私下卻有好交情，他不改幽默本色，虧說自己跌倒當下想著：「瓜哥跟冰冰姐應該很開心。」事後胡瓜也傳訊息關心他，讓他格外感動，被問到白冰冰是否也有慰問，康康搞笑回：「我還在等冰冰姐的電話。」被問到好友辛龍的近況，康康也表示自己不清楚，私下不會多關心，「都是看報章雜誌才知道他的消息，就不多說他了，不然他又要告人家，也滿冤枉的。」



