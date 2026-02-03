康康現身S幫餐敘 曝許雅鈞「私下這舉動」超仗義

〔記者傅茗渝／台北報導〕大S逝世週年追思會昨落幕後，S家與S幫成員被直擊低調轉往台北頂級豪宅「文華苑」餐敘。據悉席間康康現身，還透露許雅鈞(Mike)私下對他很照顧，主動介紹3場尾牙。

康康昨現身S幫餐敘，透露和許雅鈞交情。(記者陳奕全攝)

康康是受服裝大亨企業家孫瑞鴻邀請參加聚會，兩人擁有15年鐵交情，加上與許雅鈞交情深厚，才特別前往敘舊。康康也特別陪伴喪女心切的S媽，S媽強忍悲痛拉著他的手，感性說道：「很感謝你跟憲哥這麼照顧我們家的女兒們。」

昨大S紀念雕像正式公開，具俊曄親自設計、結合「宇宙行星」概念的雕像，以一名閉眼微笑、頭紮蝴蝶結的小女孩為形象，定格在大S生前自比為「外星人」的俏皮意象。摯友蔡康永在凝視這座由銅與大理石打造的作品後，卻看出了大S一生守護家人的堅韌，他心疼哀悼：「妳應該被好好疼愛的，但命運終究安排妳要一直堅強。」現場親友在獻花儀式中又哭又笑，共同守護這份即便死亡也無法抹去的美麗痕跡。

