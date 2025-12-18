康康直播前浴室跌倒撞傷額頭！家中無人仍硬撐上工 敬業畫面曝光

康康在家洗澡跌倒仍敬業到電視台進行直播。（中視提供）

康康主持中視《綜藝一級棒》，上週六（13日）進行線上直播，沒想到出門前洗澡，卻在浴室跌倒，額頭撞傷不說，當時家裡又沒人，但擔心直播受影響，顧不得摔傷，直接叫車前往電視台，直到直播接數隔天才去看醫生。

《綜藝一級棒》上週六找來主持人康康、許志豪和來賓吳申梅、陳怡婷在節目官方 YouTube 頻道進行「爆料Call out 聊天室」線上直播，上線人數破千人。

但當天主持人康康卻驚爆發生意外，他出門前在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷，當時家裡沒有人，所以他躺在原地好幾分鐘才回神，但為了參加直播，來不及擦藥看醫生就趕緊搭計程車到電視台，許志豪見他受傷頻頻提醒活動結束後要去看醫生。

