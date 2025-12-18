康康直播前爆意外！洗澡重摔「躺地好幾分鐘」無人發現 最新傷勢曝光

康康出門前在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷。中視提供

先前《綜藝一級棒》主持人康康、許志豪等人在YouTube頻道進行「爆料 Call out 聊天室」線上直播，但當天康康卻驚爆發生意外，他出門前在家洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷，當時家裡沒有人，所以他躺在原地好幾分鐘才回神，為了參加直播，來不及擦藥看醫生就趕緊搭計程車到電視台，許志豪見他受傷頻頻提醒活動結束後要去看醫生，陳怡婷、吳申梅也貼心幫康康塗藥貼OK繃，所幸無大礙。

孫協志助陣尾牙特輯 憲兵話題引發主持群共鳴

節目應景推出「獨領風騷尾牙必勝金曲」，找來「跨界天王」孫協志擔任大來賓。孫協志再度受邀上《一級棒》，對於歌手的演唱更加驚嘆，而主持群見到他便聊起當兵話題，他提及自己是憲兵，康康一聽指自己及許效舜、白雲也都是憲兵。

尾牙金曲不冷場 孫協志戲癮上身合唱〈歡喜就好〉

整集節目嗨到爆，孟賢變身尾牙主持人，一開口就讓攝影棚變成晚會現場，吳俊宏、沈建豪合唱〈有影美〉；蕭玉芬、吳申梅加碼帶來〈Money我愛你〉；蘇宥蓉、吳美琳演唱〈追追追〉，精采演出讓孫協志邊看邊笑，不料陳孟賢突然直呼他總經理，孫協志也戲癮上身配合演出，最後還上場與陳隨意、陳孟賢合唱嗨歌〈歡喜就好〉，讓整段歌中劇毫無冷場。

吳美琳（左起）、陳孟賢合唱〈製造浪漫〉。中視提供

女歌手舞力全開 CP對唱甜炸

這一集女歌手也舞力全開，郭婷筠、陳怡婷演唱〈我的心裡沒有他〉，兩人以性感短裙登場、又唱又跳，各自一段SOLO舞步讓人拍手叫好。杜忻恬、賴慧如帶來藍心湄經典搖滾舞曲〈濃妝搖滾〉，熱情帶勁的舞步，讓全場氣氛炸鍋，嗨到最高點。每集節目少不了CP對唱，陳孟賢、吳美琳合唱〈製造浪漫〉，甜蜜指數拉滿；杜忻恬、李子森選唱〈你的電話〉，眼神相互傳情，兩對CP相互尬歌超過癮。



