康康盼《一級棒》深入人心成IP

吳俊宏（左起）、陳怡婷、陳孟賢、陳隨意、許志豪、康康、杜忻恬、李子森、翁鈺鈞、蕭玉芬、吳申梅12日在龍山寺祈福。（郭吉銓攝）

康康12日率領主持群許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬，及陳怡婷、吳申梅、吳俊宏、蕭玉芬、翁鈺鈞、沈建豪等班底，前往龍山寺祈福，慶祝中視《綜藝一級棒》開播2周年，也在華西街、青山街、剝皮寮「逗熱鬧」，感謝觀眾粉絲支持。

康康開心表示，主持群剛和製作單位續約，「我希望我們可以跟我的偶像何篤霖先生一樣，主持24年」，眾人聽後興奮拍手歡呼。康康也期許《一級棒》能成為一個IP，更廣泛、全面的深入人心。

《一級棒》是陳隨意、李子森、杜忻恬首次主持的節目，常因為鹿港腔讓人聽不懂的陳隨意笑言，與他結婚28年的老婆謝宜君有時都不清楚他在講什麼，他真的訝異自己能夠主持節目；他也笑說，他和康康的休息室最安靜，因為他講話不清楚、康康講話慢，所以2人乾脆不聊天。

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康康是節目的定心丸

「我這2年最大收穫，就是在康哥身上學到很多很重要的做人處事。」陳隨意說，康康總把機會讓給大家，希望每個人都有表現機會。許志豪也說，康康是節目的定心丸，「有康哥在我們就很安心，他不會掐著我們，也不會阻擋我們做任何的表現，讓我們都可以盡情表演」。

康康謙虛表示，他有時會對搭檔不好意思，「因為我都天馬行空、亂丟哏給他們，但我又怕他們接不到，所以有時候不敢丟，變成他們只能說要派誰、唱什麼歌」，想盡自己可能的多讓大家發揮。

杜忻恬很慶幸能在多位前輩身邊學習，主持更上手，歌唱也更進步。李子森則表示，這2年最大收穫是認識一群很優秀的歌手，「大家都有不同優點跟特色，聽大家唱歌時，我就會想到原來可以用這樣方式唱，吸收他們不同的武器來裝備自己」，康康也驕傲的說，每次擔任大來賓的評審老師都會邊錄影邊稱讚。

陳孟賢偷師歌手唱功

非科班出身的陳孟賢透露，常聽到很多人說他唱歌進步，「節目每個禮拜都要練歌，看著歌手們在台上的發揮，我就偷學一點」；自稱「女藝人鬆弛劑」的他也說，他跟任何人搭檔都沒壓力，話才說完就被康康吐槽他總在表演時想一堆「出頭」，有時改歌詞、有時突然用唸的講歌詞，逼得搭檔要Hold住情緒、不能笑場。

許志豪直呼2年時間很快，每周錄影都像是新的驚喜體驗，挑戰不同歌型，也透過歌中劇有演戲歷練，「我有一個最棒最溫暖的收穫，就是好像一開始我們6位主持人的粉絲壁壘分明，可是久而久之的相處，粉絲們愛屋及烏，我覺得自己接觸到的人跟粉絲變得更寬」，他也自爆曾遇到陳孟賢的粉絲送他紅包，一番話讓陳孟賢不敢置信。