康康突爆「吳宗憲澳門演唱會取消改回台開唱」 吳宗憲本人無奈回應

吳宗憲原訂要在12月27日於澳門舉辦「綜藝不朽 吳宗憲‧臭男人演唱會」演唱會，卻因為香港大埔宏福苑的五級大火緊急取消，11日康康出席胡瓜《鑽石舞台之夜》的記者會時，意外暴雷吳宗憲將在月底於台北開唱。

康康表示自己近來相當忙碌，除了要錄影之外，12月27、28日還要參加吳宗憲的演唱會，就在台北國際會議中心（TICC），一講完後全場愣住，趕緊提醒他吳宗憲還沒公布相關消息，康康則笑喊「沒關係啦！不然他把我換掉嘛！」

原來康康是澳門站的指定嘉賓，本來還想跟高凌風兒子合體，一起合唱《冬天裡的一把火》等歌曲，但因為時機敏感，無法唱這些歌。對於澳門站演唱會遭取消，吳宗憲回應「有的，他們是要改別的場次。因為發生香港大火，實在也是非常令人遺憾。所以我就聽主辦單位的發落。」而他也預計會重新安排時間，現在只能等待主辦單位的日期，但不會那麼快。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導