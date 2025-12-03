康康突爆「徐懷鈺暗戀過我」！再開嗆小鐘：最不要臉

康康將於19日登上苗栗耶誕城演出。（圖／中天提供）





《2025苗栗耶誕城》系列活動即將登場，其中最令人期待的就是一連4場的主題音樂會，而12月19日的《Chill虧SHOW》將帶大家重回歌廳秀最輝煌的時代，藝人康康力邀大家一起到苗栗過耶誕：「主持人是澎澎姐，歌廳秀最紅的就是廖峻跟澎澎，再加上我們的主秀是『保庇天后』王彩樺，《保庇》一唱大家就嗨起來了。」

康康聊到演出卡司時開玩笑地說，「跟我比較接近的應該就是徐懷鈺，她以前有暗戀過我，常常叫我打電話給她，因為她有一首歌的歌詞是『Call me call me come come』。」他也透露當天搞不好會加碼演出：「李吳兄弟他們創作、唱歌、跳舞都很厲害，他們有幫我寫一首歌叫做《驚某大丈夫》，搞不好那天我也會跟他們一起合唱，所以一定要來！」

康康突爆料徐懷鈺以前曾暗戀過他。（圖／中天提供）

康康去年第一次到苗栗演出，對熱情的民眾相當難忘，今年他也很用心準備《2025苗栗耶誕城》的演唱歌單：「歌廳秀最風光的時候，我印象最深刻的就是高凌風，然後香港代表是張國榮，台語歌就是洪一峰大哥跟文夏，所以我會準備這四大天王的組曲，而且是電音版的，再加上我自己的歌，我也把它重新改編的比較復古一點來配合這次的演出，希望大家喜歡，也希望我的演出不要把別的歌手比下去。」

受邀到苗栗客家庄演出，康康提到自己身邊有很多朋友都是客家人，因此對客家文化並不陌生：「客家的鄉親都特別熱情，我本身也有很多客家朋友，演藝圈也有很多前輩都是客家人，例如瓜哥（胡瓜）、孔鏘老師，還有羅時豐大哥，那其中最不要臉的應該就是小鐘。」

康康笑說自己會的客家話都是小鐘教的：「雖然都是講那種比較不入流的，有時候演出，我也會把這些比較幽默的詞句表現出來，大家就會覺得我蠻親切的，但如果大家覺得這個很不入流，那就要怪小鐘。」



