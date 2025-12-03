康康笑曝被徐懷鈺暗戀 藉come come傳情

中台灣最盛大的耶誕派對「2025苗栗耶誕城」系列活動即將登場，其中最令人期待的就是一連4場的主題音樂會，其中19日的《Chill虧SHOW》將帶大家重回歌廳秀最輝煌的時代，康康也在受邀名單中，聊到演出卡司時，他開玩笑地說，「跟我比較接近的應該就是徐懷鈺，她以前有暗戀過我，常常叫我打電話給她，因為她有一首歌的歌詞是『Call me call me come come』」，預告會帶來加碼演出。

康康去年第一次到苗栗演出，對熱情的民眾相當難忘，今年他也很用心準備演唱歌單：「歌廳秀最風光的時候，我印象最深刻的就是高凌風，然後香港代表是張國榮，台語歌就是洪一峰大哥跟文夏，所以我會準備這四大天王的組曲，而且是電音版的，再加上我自己的歌，我也把它重新改編的比較復古一點來配合這次的演出，希望大家喜歡。」