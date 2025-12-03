康康笑曝「徐懷鈺暗戀過我」 噹客語老師小鐘：最不要臉

康康為「2025苗栗耶誕城」用心準備歌單。中天電視提供



「2025苗栗耶誕城」主打4場主題音樂會，12月19日的《Chill虧SHOW》將帶大家重回歌廳秀最輝煌的時代，康康談到演出卡司時開玩笑說：「跟我比較接近的應該就是徐懷鈺，她以前有暗戀過我，常常叫我打電話給她，因為她有1首歌的歌詞是『Call me call me come come』。」

康康去年第1次到苗栗演出，難忘民眾的熱情，「他們沒想到我現場演出是這麼勁爆，演出完很多人找我拍照」。今年他也很用心準備歌單，「歌廳秀最風光的時候，我印象最深刻的就是高凌風，然後香港代表是張國榮，台語歌就是洪一峰大哥跟文夏，所以我會準備這四大天王的組曲，而且是電音版的，再加上我自己的歌，我也把它重新改編的比較復古一點來配合這次的演出，希望大家喜歡，也希望我的演出不要把別的歌手比下去」。

另外，康康也透露當天搞不好會加碼演出：「李吳兄弟他們創作、唱歌、跳舞都很厲害，他們有幫我寫1首歌叫做〈驚某大丈夫〉，搞不好那天我也會跟他們一起合唱，所以一定要來。」

受邀到苗栗客家庄演出，康康對客家文化並不陌生，「我也有很多客家朋友，演藝圈也有很多前輩都是客家人，例如瓜哥（胡瓜）、孔鏘老師、還有羅時豐大哥，那其中最不要臉的應該就是小鐘」。笑說會的客家話都是小鐘教的，「雖然都是講那種比較不入流的，有時候演出，我也會把這些比較幽默的詞句表現出來，大家就會覺得我蠻親切的，但如果大家覺得這個很不入流，那就要怪小鐘」。

