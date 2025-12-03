康康自爆：徐懷鈺以前暗戀我！ 靠歌詞傳情
《2025苗栗耶誕城》系列活動即將登場，會舉辦一連4場的主題音樂會，其中《Chill虧SHOW》將帶大家重回歌廳秀最輝煌的時代，來賓康康準備把歌廳秀最風光的年代重新搬上舞台。他特別強調這次卡司非常「經典原味」，找來澎澎主持，再加上王彩樺壓軸，他笑說：「《保庇》一下去，整個苗栗一定跟著跳起來。」
康慷談到演出陣容時也不忘開玩笑：「最接近我的應該是徐懷鈺，她以前暗戀過我啦！常常叫我打電話給她，因為她的歌詞不是唱『Call me call me come come』嗎？」笑翻現場工作人員。康康甚至預告當天可能會有驚喜合唱：「李吳兄弟幫我寫過《驚某大丈夫》，搞不好那天我會一起唱，大家要來看才知道！」
去年第一次到苗栗演出，康康對當地觀眾的熱情印象深刻：「大家以為我只會搞笑，結果我一開唱所有人都嚇到，後來被粉絲包圍拍照，熱情真的加倍。」今年他花更多心思準備演出，特別打造歌廳秀四大天王組曲，「高凌風、張國榮、洪一峰、文夏」都在清單之中，而且全部改編成電音版。他笑說自己也會重新演繹自己的歌，「希望大家喜歡，也希望我不要把其他歌手比下去。」
身處客家庄演出，他也特別感到親切：「我朋友很多是客家人，演藝圈像胡瓜、孔鏘、羅時豐也是。」但他不忘虧好友小鐘：「我會講的客家話都是小鐘教的，但都是一些不太正經的，演出時偶爾講幾句，大家都覺得我很親切。如果覺得不入流，那就怪小鐘啦！」
