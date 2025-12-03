康康自爆「徐懷鈺曾暗戀他」！再點名小鐘開嗆：最不要臉就是他

康康力邀大家一起到苗栗過耶誕。中天電視提供

《2025苗栗耶誕城》系列活動即將登場，其中最令人期待的就是一連4場的主題音樂會，其中12月19日的《Chill虧SHOW》將帶大家重回歌廳秀最輝煌的時代，而藝人康康也在受邀名單中，他更力邀大家一起到苗栗過耶誕：「主持人是澎澎姐，歌廳秀最紅的就是廖峻跟澎澎，再加上我們的主秀是『保庇天后』王彩樺，《保庇》一唱大家就嗨起來了。」

自爆徐懷鈺「暗戀」段子 康康虧：一直叫我打給她

康康聊到演出卡司時還開玩笑地說，「跟我比較接近的應該就是徐懷鈺，她以前有暗戀過我，常常叫我打電話給她，因為她有一首歌的歌詞是『Call me call me come come』。」他也透露當天搞不好會加碼演出：「李吳兄弟他們創作、唱歌、跳舞都很厲害，他們有幫我寫一首歌叫做《驚某大丈夫》，搞不好那天我也會跟他們一起合唱，所以一定要來！」

康康將登上《2025苗栗耶誕城》。中天電視提供

客家庄演出不陌生 康康認客家朋友超熱情

受邀到苗栗客家庄演出，康康提到自己身邊有很多朋友都是客家人，因此對客家文化並不陌生：「客家的鄉親都特別熱情，我本身也有很多客家朋友，演藝圈也有很多前輩都是客家人，例如瓜哥（胡瓜）、孔鏘老師，還有羅時豐大哥，那其中最不要臉的應該就是小鐘。」

客語是小鐘教的！康康自嘲：不入流的都怪他

康康笑說自己會的客家話都是小鐘教的：「雖然都是講那種比較不入流的，有時候演出，我也會把這些比較幽默的詞句表現出來，大家就會覺得我蠻親切的，但如果大家覺得這個很不入流，那就要怪小鐘。」



