康康被嗆「一集拿多少主持費」還封mic 喊停提一個要求：一定要走音
中視除夕夜重頭戲《馬力全開紅白歌合戰》熱鬧登場，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森與杜忻恬坐鎮舞台，率領紅白兩隊正面交鋒。節目一開場就煙硝味十足，許志豪率先點名康康開嗆，「康哥你一集拿不少主持費，從來也不唱，除夕特別節目總該出場了吧！」
向來在《綜藝一級棒》「封麥」的康康，這回果然有備而來，端出專屬橋段「康康 Special」，與翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷合唱改編版〈舞女〉，還親自設計「康康舞」，沒想到唱到一半，他突然喊停，嫌大家合音太整齊，當場逐一點名要求「一定要唱走音，笑果才會到位」。
吳申梅率先失控，直接飆出「馬叫聲」，康康秒接哏笑說：「今年是馬年，太應景了！」接著最讓人意外的，是一向穩定的蘇宥蓉徹底拋開偶包，破音破到自己都笑出來，連李子森都忍不住鼓掌叫好。輪到蕭玉芬時，康康一句「你很有諧星命」，點名她背影像極豬哥亮，蕭玉芬立刻模仿招牌口音與動作，現場笑到停不下來。最後被點名的杜忻恬硬著頭皮示範「大破音」，唱完自己先笑場，還對鏡頭拜託觀眾「不要因為這段轉台」，成為整段最歪樓卻也最難忘的橋段。
為了炒熱過年氣氛，節目還準備多段復古歌舞演出。杜忻恬換上紅色圓裙登場，大方展現性感魅力演唱〈再看我一眼〉，舞台氣氛瞬間升溫，連評審許常德都直言這首歌很適合成為她的代表作。
蘇宥蓉、陳怡婷、翁鈺鈞與談詩玲合唱〈給我一個吻〉，搭配扭扭舞步復古又俏皮，沒想到表演結束後，蘇宥蓉腳抽筋痛到脫鞋，還被虧「瞬間少了5公分」。
吳申梅與林良歡帶來〈你懂不懂〉，吳申梅毫無保留地扭腰擺臀，氣場全開，但兩人頭上的長假髮意外成為焦點，連陳孟賢都忍不住笑虧：「一看就很想跟她們買檳榔。」
