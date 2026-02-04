康康被嗆「拿不少主持費沒唱歌」不忍了 與6女星嗨跳〈舞女〉

藝人康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬一同主持除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，沒想到一開場火藥味十足，許志豪開嗆康康：「康哥你一集拿不少主持費，從來也不唱，除夕特別節目總該出場了吧！」康康果然激不得，與翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷熱跳「康康舞」，還一起合唱改良版〈舞女〉，場面熱鬧。

康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬一同主持除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》。 （圖／中視提供）

康康在《馬力全開紅白歌合戰》開唱 。 （圖／中視提供）

沒想到唱了一半，康康突然喊卡，直說合音「太整齊」，當場逐一點名驗收，還下指導棋：「一定要唱走音，力求笑果！」吳申梅大失控發出「馬叫聲」，康康一聽就懂：「居然有馬聲，很應景，今年是馬年！」而最讓人跌破眼鏡的非蘇宥蓉莫屬，從不曾走音的她竟大甩偶包，發出「瘋狂破音」，李子森面露驚嘆拍手叫好。

康康（中）與翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷跳康康舞 。 （圖／中視提供）

康康見蕭玉芬便笑指她最有諧星條件，「光轉過身，背後的髮型就很像豬哥亮」，蕭玉芬也立刻模仿豬大哥歌廳秀的招牌動作與口音，逗樂全場。接著杜忻恬在被眾人點名之下，硬著頭皮示範「大破音」，唱完連自己都笑場還拜託觀眾「不要因為這段轉台」。

《馬力全開紅白歌合戰》紅隊由隊長許志豪領軍陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正等，戰力滿點；白隊則由康康攜手李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱等，聲勢浩大。同時節目邀請紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐坐鎮講評，見5位資深音樂人同台，藝人直呼「收視率就有奪冠保證」。

音樂人江志豐（左起）、黃建銘、紀明陽、許常德、羅文聰擔任《馬力全開紅白歌合戰》評審 。 （圖／中視提供）

節目中，為了過年應景歡樂氣氛，藝人精心一連準備6首懷舊歌舞，杜忻恬大露香肩配上紅色圓裙登場，演唱〈再看我一眼〉時，性感甩動裙襬，全場沸騰，許常德還直接建議她以後可以把這首歌當成招牌歌。

杜忻恬露香肩演唱 。 （圖／中視提供）

蘇宥蓉、陳怡婷、翁鈺鈞、談詩玲合唱〈給我一個吻〉大跳扭扭舞，復古又可愛，但跳完蘇宥蓉雙腳抽筋爆痛，脫掉鞋子後竟被發現「變矮5公分」；吳申梅、林良歡帶來〈你懂不懂〉，吳申梅更「失心瘋」式扭腰擺臀，毫無保留，但兩人頭頂長假髮卻意外搶鏡，連陳孟賢也直虧：「看到她們兩位，就好想跟他們買檳榔。」表演完當評審進行講評時，李子森卻不服氣地說：「老師都給紅隊分數比較高！」評審羅文聰解釋因為紅隊團隊精神略勝一籌，但許常德卻一語點破「白隊隊長一直在挑釁評審，還對我們給的分數抱怨」。

精彩又爆笑的《馬力全開紅白歌合戰》將於2月16日除夕夜晚間8點，在中視、中天綜合台、中天娛樂台播出，陪觀眾一起守歲迎新年。

