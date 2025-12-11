康康說溜嘴！吳宗憲取消澳門開唱 「改回台唱兩天」證實了

〔記者傅茗渝／台北報導〕香港大埔宏福苑因五級大火，引發國際關注。原訂12月27日在澳門舉行的「綜藝不朽 吳宗憲・臭男人演唱會」也在前置作業全數完成、門票售罄之際緊急喊卡。嘉賓之一的康康今(11日)以出席胡瓜《鑽石舞台》媒體茶敘時，語出驚人「暴雷」吳宗憲最新演唱會動向，透露他月底將在台開唱。

康康表示近來行程繁忙，12月27、28日還有吳宗憲演唱會要參加，在台北國際會議中心(TICC)開唱，消息一出現場愣了數秒，大家趕忙提醒他吳宗憲尚未公布相關消息，不過康康笑喊：「沒關係啦！不然他把我換掉嘛！」

康康原是澳門站指定嘉賓，預計與憲哥久違合體，甚至準備再現招牌搞笑橋段。他透露寶弟原打算演唱爸爸高凌風的經典《冬天裡的一把火》、《燃燒吧火焰》，但因香港大火的敏感時機，這些歌都不合時宜，改回台開唱。

康康(右)脫口吳宗憲將在台北TICC開唱，左為胡瓜。(記者傅茗渝攝)

對此求證吳宗憲，他回應：「有的，他們是要改別的場次。因為發生香港大火，實在也是非常令人遺憾。所以我就聽主辦單位的發落。」吳宗憲表示將重新安排時間，等主辦單位跟公司去協調，自己只能被動配合了。

