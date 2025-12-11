康康迎出道30周年喊話唱進小巨蛋 李翊君公益獻愛掀回憶殺

康康將在明年3月參與「鑽石舞台之夜」演唱會開唱。（萬星傳播提供）

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出獲好評，胡瓜11日邀演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」將於明年3月21、22日重返北流開唱，揭曉2天不重複的壓軸卡司，首日由綜藝天王余天、余祥銓父子和黃西田組成限定同台的台語重量級組合，第二場則是「金曲歌王」蕭敬騰等人將以帥氣搖滾演出，含金量十足。

「鑽石舞台之夜」演唱會以公益出發，結合台灣秀場文化與流行音樂進行演藝薪火相傳，3位天王級主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台，邀來李翊君、曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友接力飆唱。

胡瓜大讚李翊君、曾心梅等人多年來獻愛公益，時常看到李翊君帶著女兒在醫院當志工，李翊君說很開心再度受邀參與演出，「我們唱歌可以回饋給銀髮族，以前我們所唱的歌是陪伴大家的青春期。」康康則期待再度跟胡瓜、歐弟搭檔主持，昨預告後年將迎來出道30周年，希望屆時有機會搶到台北小巨蛋場地，「在小巨蛋開唱，我可能一生就這麼一次，唱完也有個交代了。」

康康近來工作滿檔，昨爆料之後還要擔任吳宗憲在台北國際會議中心（TICC）演唱會嘉賓，但吳宗憲開唱消息尚未公布，康康笑喊：「沒關係，不然他把我換掉嘛。」

「鑽石舞台之夜」演唱會明年台北場，門票在12日於年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥9折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心持續前行。

