康康重摔後首露面！談王ADEN臭臉丟工作 建議要學情緒管理
藝人康康先前在家中浴室不慎滑倒撞傷了額頭，24日出席中視除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》錄影時，向大家報平安；談到歌手王ADEN日前在校園表演對衝上台熱舞的學生態度引發爭議、遭台北市及宜蘭市取消跨年演出一事，語重心長提醒演藝圈後輩，「才華大家都有，但情緒管理、抗壓能力還是要學習」。
康康分享過去表演與出席尾牙活動時有遇過瘋狂粉絲或喝醉的人衝上台搶麥克風，不過他不僅不會生氣，反而會跟著對方跳舞，甚至乾脆讓對方唱歌，讓尷尬轉化為難得的互動，「我還覺得少唱很多首很爽！」認為若將一時的情緒顯露在臉上，後果可能就會像王ADEN一樣，「今年（原訂的跨年演出）就沒有了。」做任何事情都要三思而後行。
針對日前參與《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前跌倒，康康幽默表示：「傷勢還好目前也好了，因為新聞寫說我躺在哪邊幾分鐘，害我爸爸打電話給我以為我怎麼了，結果聽說許志豪當下很開心，以為綜藝節目又頓時少了一位巨星，他總算可以篡位了！」逗樂全場。
陳孟賢笑說除夕特別節目就是過年的開始，「明年是馬年，當然要馬力全開、一馬當先，除夕夜圍爐吃飯一定要配電視！」預告節目中的「紅白歌合戰」集結歌唱、競賽與綜藝元素，讓紅、白兩隊正面對決，紅隊由隊長許志豪率領陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正出場，氣勢十足；白隊則由隊長康康領軍，帶著李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱迎戰。
康康也預告節目看點：「這次一共有14位最強歌手，再加上6位主持人，連續3小時、6個回合的歌唱競技，絕對是除夕夜最過癮的舞台。」許志豪則補充，此次邀請紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐5大評審坐鎮，將以專業又嚴格的標準進行講評。李子森、杜忻恬則透露觀眾最愛的CP對唱一定不會少。
中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》將於2月16日除夕夜晚間8點於中視、中天綜合台、中天娛樂台播出。
《中天關心您| 喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》
