康康錄影口誤遭許志豪狂虧 對嘴被抓包「都是杜忻恬的聲音」笑翻棚內

康康錄影遭許志豪吐槽。（中視提供）

康康、許志豪近日進棚錄製中視《綜藝一級棒》，錄影開始康康幽默說出：「《綜藝一級棒》今天沒看沒關係，可以鎖定禮拜天晚上8點中天頻道。」話才說完立刻被許志豪打斷：「不行，現在就要看！」隨後康康改口解釋是「隔空」向林慧萍喊話，原因就是「她每次都跟我說，你現在禮拜天晚上8點中天頻道演得很好，我還是要提醒她，週六就要鎖定中視《綜藝一級棒》。」

但許志豪不放過吐槽康康機會，接著追問：「那林慧萍她有覺得你在《流行45轉》對嘴的功夫又進步了嗎？」康康自信滿滿回應：「我剛剛唱得很好！」沒想到許志豪立刻補刀：「我明明就站在你旁邊，聽到的都是杜忻恬的聲音。」一來一往笑翻全場。

節目中安排「阿吉仔歌曲對抗黃乙玲的苦情歌系列」，4位歌手輪番上陣，情緒一路拉滿。吳俊宏演唱〈流浪〉、沈建豪帶來〈歹竹出好筍〉、翁鈺鈞深情詮釋〈十二月的情批〉，首首都是催淚等級。輪到吳美琳登台演唱〈放我去飛〉後，康康忍不住透露，看到節目流程時還曾跟製作人抱怨：「從頭到尾都唱悲傷的，大家都快睡著了吧？」讓全場大笑。

