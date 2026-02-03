康康除夕開金口 嚷合音太整齊

中視推出除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》，由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，展開一場紅白大對決。

紅隊由隊長許志豪領軍陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正等，戰力滿點；白隊則由康康攜手李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱等，聲勢浩大。節目請來「5大評審」紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐坐鎮講評，見5位資深音樂人同台，藝人直呼「收視率就有奪冠保證」。

吳申梅發馬叫聲

節目一開場火藥味十足，許志豪率先開嗆康康：「康哥你一集拿不少主持費，從來也不唱，除夕特別節目總該出場了吧！」康康平時主持《綜藝一級棒》鮮少開金口演唱，為了除夕特別節目精心準備「康康Special」，與翁鈺鈞、吳美琳、蕭玉芬、吳申梅、蘇宥蓉、陳怡婷合唱改良版〈舞女〉，一起跳「康康舞」。

唱到一半康康突然喊卡，直說合音「太整齊」，當場逐一下指導棋：「一定要唱走音，力求『笑』果。」吳申梅大失控發出「馬叫聲」，最讓人跌破眼鏡的非蘇宥蓉莫屬，從不曾走音的她竟大甩偶包，發出「瘋狂破音」，李子森面露驚嘆拍手叫好。

杜忻恬示範破音

康康見蕭玉芬便笑指她「最有諧星條件」，「光轉過身，背後的髮型就很像豬哥亮」，蕭玉芬也立刻模仿豬大哥歌廳秀的招牌動作與口音。接著杜忻恬硬頭皮示範大破音，唱完笑場，還拜託觀眾「不要因為這段轉台」。

為了過年應景歡樂氣氛，藝人精心一連準備6首懷舊歌舞，杜忻恬大露香肩配上紅色圓裙登場，演唱〈再看我一眼〉時，性感甩動裙襬，全場沸騰。蘇宥蓉、陳怡婷、翁鈺鈞、談詩玲合唱〈給我一個吻〉大跳扭扭舞；吳申梅、林良歡帶來〈你懂不懂〉，吳申梅更「失心瘋」式扭腰擺臀，毫無保留。