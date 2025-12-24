康康《紅白歌合戰》對決許志豪

陳孟賢（左起）、陳隨意、許志豪、中視董事長盧秀芳、康康、杜忻恬、李子森24日一起比愛心合影。（王英豪攝）

中視馬年除夕特別節目《2026馬力全開紅白歌合戰》24日盛大開錄，中視董事長盧秀芳與節目部副總監江珮嵐一同現身，現場還有氣勢磅礡的鼓陣迎接開錄盛事，期許馬年一路順利，預祝收視開紅盤。

康康昨率領白隊的李子森、杜忻恬、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、陳淑萍、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱，許志豪則領軍紅隊的陳隨意、陳孟賢、郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲與彭正進行多組對抗，現場熱鬧滾滾。

康康負傷上陣

康康預告節目看點：「這次一共有14位最強歌手，再加上6位主持人，連續3小時、6個回合的歌唱競技，絕對是除夕夜最過癮的舞台。」他透露「歌中劇」與「康康special」橋段雖然不列入評分，但非常值得期待。許志豪補充，節目邀請紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐5大評審坐鎮，將以專業又嚴格的標準講評。

此外，康康先前準備從家中到中視參與直播時，不慎在洗澡時滑倒，撞到頭與手肘、屁股等地方，其中額頭更是濺血，他昨表示，當時在地上痛了10幾20秒才站起來，一心想著要叫車到攝影棚，不想因此缺席，「我平常有在運動，所以跌倒瞬間沒有直接落地，那天是太心急了」。

康康開玩笑說，摔倒意外消息曝光後，連爸爸都打電話來關心，他還幽默表示：「可能觀眾怕演藝圈失去巨星，所以更支持《綜藝一級棒》，讓節目拿下收視冠軍。」荒山亮是第一個致電關心康康的藝人朋友，「他笑說，許志豪等這天已經等很久了。」許志豪則笑回：「每次錄影完康哥都去跑步，我還想說這麼養生幹嘛！」鬥嘴展現好交情。