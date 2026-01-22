康康《一級棒》遭許志豪拆台 自誇唱功被虧「都是杜忻恬的聲音」

金曲歌后秀蘭瑪雅近日擔任《綜藝一級棒》來賓，主持人康康在談到節目播出時間時笑說：「今天沒看沒關係，可以鎖定禮拜天晚上8點中天頻道。」但立刻被許志豪打斷：「不行，現在就要看！」康康隨即改口解釋是「隔空」向林慧萍喊話，提醒她週六就要關注節目首播。

康康（右）隔空向林慧萍喊話。（圖／中視提供）

許志豪不放過吐槽機會，追問：「那林慧萍有覺得你在《流行45轉》對嘴的功夫又進步了嗎？」康康自信滿滿回應：「我剛剛唱得很好！」沒想到許志豪立刻補刀：「我明明就站在你旁邊，聽到的都是杜忻恬的聲音。」一來一往笑翻全場。

秀蘭瑪雅擔任《綜藝一級棒》來賓。（圖／中視提供）

另外，節目中安排「阿吉仔歌曲對抗黃乙玲的苦情歌系列」，吳俊宏演唱〈流浪〉、沈建豪帶來〈歹竹出好筍〉、翁鈺鈞深情詮釋〈十二月的情批〉，首首都是催淚等級。

輪到吳美琳登台演唱〈放我去飛〉時，情感豐沛到讓陳孟賢當場喊冤，直呼：「冤枉啊！冤枉！」笑說現場竟被懷疑「是不是我拋棄她，不然怎麼唱得那麼有感情」，還急忙澄清：「客人冤枉啊，我沒做那種事。」許志豪也追問：「那為什麼導播拍完吳美琳，又馬上把鏡頭帶到你？」讓陳孟賢哭笑不得直喊：「導播，你不要害我啦！」現場笑聲不斷。

許志豪隨後胸有成竹表示：「如果《綜藝一級棒》辦演唱會，票價一定要8千元以上，因為大家真的太會唱了。」康康也動容接話：「你這樣講還不足以形容我內心的激動，這4位唱這4首歌，我以主持這個節目為榮。」

吳俊宏（左起）、沈建豪、許志豪合唱〈傷心舞台〉。（圖／中視提供）

而在單元「搖擺歌聲鬥熱鬧」中，許志豪、沈建豪、吳俊宏合唱〈傷心舞台〉，以復古「4騎士」舞姿登場，慵懶中帶點帥氣，營造出濃厚爵士風格；蕭玉芬、吳申梅則以〈跳舞到天光〉接棒演出，搭配熱情舞步，浪漫又性感，視覺與聽覺一次到位，獲得滿場讚聲。

就在大家稱讚聲不斷時，許志豪突然自爆：「我對兩位夥伴真的很對不起，因為前一天他們都有來練舞，我是憑著自己的天分。」話一出口立刻引發吳俊宏與沈建豪「暴怒」反擊，兩人齊聲回嗆：「今天教你教得很累好不好！」笑翻全場。許志豪則笑著補充：「其實我也沒有拖累他們太多。」主持群一來一往，讓舞台瞬間從熱舞模式切換成滿滿綜藝火花。

中視《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道播出，每週日晚間8點於中天娛樂台播出。

