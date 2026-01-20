康建生技槍擊4死！槍手「死刑撤銷」更審 律師提「張文」：應維持死刑

社會中心／台中報導

凶嫌李鴻淵犯案後躲在一間養生館夾層。（圖／資料畫面）

2022年南投康建生技公司發生4死槍擊命案，凶嫌李鴻淵因自認遭職場霸凌，持槍闖入前東家「行刑式槍擊」，造成4死1傷，二審遭判3死刑、1個無期徒刑，死刑最高院發回更審、無期徒刑已經確定。今（20日）更一審開庭，被害人家屬委任律師黃靖閔在庭上引述近期發生的「張文隨機殺人案」，強調李鴻淵以行刑式槍殺被害者4人，已符合「最嚴重情節」，達判處死刑要件，請法官維持死刑。

康建4死悲傷地曝！家屬目睹血跡心碎（圖／翻攝畫面）

回顧案件發生經過，凶嫌李鴻淵（58歲）曾在康建生技公司任職，2020年失業後與妻子感情不睦，李男自認遭職場霸凌、懷恨在心，於2022年7月14日持3把槍闖入前公司，槍殺負責人賴敏男胞弟、女兒及劉姓課長、張姓女行政主任，負責人賴敏男則身中2槍，經送醫撿回一命，但喪失語言及認知能力。

案件一審於2023年5月於南投地院審結，判處李鴻淵3個死刑；2023年12月，台中高分院於二審維持原判決3個死刑。但案件上訴至最高法院後，法官認為二審未對李鴻淵鑑定更生教化可能性，有違誤之處，且李鴻淵接連殺數人、多個殺人罪，應依各次犯行惡性逐次、漸層增高，應個別精緻化量刑，二審未將各罪逐一量刑，有違誤之處，撤銷發回更審。

康建生技槍擊命案，造成4死1重傷。今（20日）更一審開庭。(圖／資料畫面)

今日更一審開庭，李鴻淵辯護律師團主張，衛福部草屯療養院的精神鑑定報告已出爐，希望傳喚鑑定醫師說明報告內容；並聲請由台大教授針對「死刑適用標準」及「漸層式量刑」是否重複評價進行法律鑑定，並請求調閱一審評議簿，但遭檢方反對，認無調查必要；受命法官諭知，預計於4月進入實質審理與辯論程序。

