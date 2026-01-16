康復完訓 ４黑琵返大自然

農業局野放四隻受傷康復的黑面琵鷺。（農業局提供）

記者翁聖權∕新營報導

去年十二月廿七日於七股區十份里、三股里兩處魚塭發現三隻黑面琵鷺行為異常，南市農業局馬上捕捉，陸續送往農業部生物多樣性研究所野生動物急救站醫療照護，今年一月九日回到台南鳥會野鳥救傷組。三隻康復的黑琵跟去年十二月三十日於七股區三股里救援的一隻黑琵，一同於十六日野放，腳環編號為Ｗ３１～３４。

農業局長李芳林表示，受傷的四隻黑琵，在慈愛動物醫院細心照料下，漸漸康復。為使其能適應野外環境，去年十二月將四隻黑琵送至特有生物研究保育中心進行後續照料及野外訓練，經十餘天觀察，獸醫師評估可進行野放。為利後續追蹤四隻黑琵分別繫上Ｗ３１、Ｗ３２、Ｗ３３、Ｗ３４腳環，也感謝台灣黑面琵鷺保育學會、慈愛動物醫院、農業部生物多樣性研究所及相關保育志工參與四隻黑琵救援、醫治及照顧，讓牠能在短期間內恢復健康。

農業局指出，隨氣候轉涼，為避免黑琵感染肉毒桿菌發生死亡情形，請大家一發現有黑琵活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，立即通知農業局，聯絡電話（０六）六三二一七三一；或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，黑琵存活率相對提高。