「康成志業」尾牙翻轉傳統模式 系統成為最佳主角

新進同仁王妤涵表示，原以為只是例行尾牙活動，卻在活動中看見康成志業以系統結合 AI 持續前進。(圖／康成志業提供)

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】多數企業的尾牙活動，往往有著清楚分工的流程設計：舞台上安排表演節目，台下員工期待抽獎與互動，表演者與觀眾之間形成一條無形的界線。然而，今年康成志業的年度尾牙，卻以截然不同的形式，讓參與的同仁留下深刻印象。

一位擁有近二十年職場經驗的新進同仁王妤涵分享:「原本以為這將是一場熟悉的年終聚會，隨著活動推進，卻逐漸感受到這更像是一場被精心設計的系統運作，讓人看見康成公司在AI浪潮下，如何前進與超越。」

淡化個人英雄 聚焦團隊軌道

整體活動從年度展望，結合分組互動與團隊活動，讓不同部門、不同年資的同仁都能參與其中。穿插的摸彩環節不再只是氣氛點綴，而是自然融入整體節奏。整場活動刻意淡化個人英雄式的表現，轉而聚焦「進入系統軌道，一起搭上磁浮列車」的團隊精神，讓新人與資深同仁都不只是旁觀者。

廣告 廣告

這樣的活動設計，也呼應康成志業在電銷市場上的經營策略。當陌生來電被視為高風險行為、產業環境快速變化時，多數企業選擇轉換跑道或追求短期成交，康成則選擇正面迎戰，持續升級系統制度，建立以「信任為核心」的溝通系統。

詐騙猖獗時代 用系統走長路

在現有市場詐騙猖獗情況下，康成志業不強調快速成交，而是透過聲音中的熱忱與善意，搭配有節奏、不施壓的系統溝通軌道，逐步建立客戶關係。這條路或許不快，卻被視為能長期經營、穩定發展的模式。

活動當天最令人印象深刻的，是全場大合唱與大合跳的橋段。音樂響起，原本屬於舞台的空間迅速被填滿，站上台的不是少數被安排表演的成員，而是幾乎整個會場的同仁。沒有明顯主角，也沒有觀眾席的區分，展現出高度參與感的組織狀態。

全場齊唱的歌曲〈2025 滾蛋，2026 我們來了〉，由公司總經理親自填詞，歌詞沒有刻意煽情，而是不斷傳遞一個清楚的信念：不靠運氣、不靠僥倖、不靠拚搏，而是每一個小時都走在系統設計的軌道上。

活動結合年度展望、分組互動與團隊任務，串聯各部門同仁熱情 參與，現場氣氛熱絡、凝聚向心力。(圖／康成志業提供)

對許多參與者而言，這不只是一場尾牙活動，更是一個重新理解企業文化的時刻。透過系統與參與感的設計，康成志業展現了一種不同於傳統的組織樣貌，也為 2026 年電話行銷產業的發展，奠定穩定前行的基礎。

更多警政時報報導

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(上) 美女網紅竟是「租屋蟑螂」！欠租數十萬遭法院判確定疑脫產逃債

【獨家】炫富網紅人設大崩塌(下) 林詠儀遭爆欠租不還還嗆房東 「有潔癖不敢上員工馬桶」拒繳房租！