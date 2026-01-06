康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私
北美華人會計師協會與華興保險日前舉辦「2025歲末財稅保險講座」，解析康斗（Condo）住宅保險常見誤區。華興保險總裁張國興說明，保單中臨時住宿費、責任險與再保機制的重要性，提醒僑民及早規畫新年度的財務與保障布局。
張國興指出，香港大埔宏福苑社區去年發生嚴重火災，八棟大樓有七棟受波及，初估損失相當可觀。火災不僅造成屋主財產損失，更可能衍生鄰里糾紛與第三方責任索賠，凸顯住宅保險結構與保障內容是否完整的重要性。
華興保險汽車與房屋部門經理Jason Wang分享，美國不少民眾誤以為每月繳納HOA（屋主協會）管理費，就等同完成保險投保，實際上HOA僅承保建築外觀與公共空間，若廚房失火、樓上漏水或訪客受傷等情況，住戶若未另行投保HO6（Condo室內保險），往往無法獲得理賠。
Jason Wang說，HO6保單涵蓋室內裝潢、家具家電、臨時住宿費與個人責任保障，都是不可忽視的關鍵項目。尤其部分社區的HOA保險範圍有限，購屋前務必詳閱HOA保單的條款，以免風險發生時，求償無門。
他並指出，康斗保險近年的保費大幅調漲，部分地區漲幅甚至達三倍以上，部分保險公司更實施每月新單配額限制，導致民眾即使願意投保，也面臨「有錢難買保險」的困境。Jason Wang呼籲，若現有保單仍可續保，務必維持不中斷，否則可能因市場緊縮或屋齡老舊而遭拒保。
張國興表示，加州近年野火頻仍，保險公司承受龐大賠付壓力，資本結構普遍吃緊。他以客戶實例說明，該客戶於2017年在馬里布（Malibu）以800多萬美元購屋，後因大火全毀，保險理賠金額1280萬美元，後續再透過訴訟，成功向電力公司求償，獲得約4000萬美元賠償。他強調，完善的保險規畫往往能在重大災損後發揮關鍵作用。
華興保險也提醒，保險公司對承保屋況的要求日益嚴格，包括要求拆除老舊設施、清除屋頂青苔，否則可能以安全疑慮為由取消保單。亦有保戶分享，自住房屋保費在短短數年間飆升四倍，即使配合改善屋況，仍難阻保費上調。專家建議，在保險市場動盪之際，與信任的保險經紀人維持良好關係，是確保續保與因應配額限制的關鍵。
更多世界日報報導
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 137
獨家》華邦電創新高！藝人香蕉「跌到13元也沒賣」獲利6位數心情曝
台股加權指數昨(5)日首度站上3萬點大關，台積電一度飆上1695元天價，華邦電也創下歷史新高，以95.5元坐收。藝人香蕉（王俊傑）先前因持有星宇航空在股東會上發言成名，昨日他也分享自己持有華邦電股票的投資心得，直言即使「跌到13元一路漲到90元都沒賣掉」，最終在股價高點賣掉12張，獲利6位數，嗨喊「全年度的拍攝旅費完成了」，同時也向《中時新聞網》分享自己的投資過程。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 21
目標價喊120元！「這記憶體」爆40萬張大量飆連3漲26% 2026年EPS上看7.5元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股記憶體族群今（6）日表現搶眼，主要原因在於多項產品因全球各大廠商的產線多轉移至HBM而呈現供不應求的情況，價格不斷...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 10
台股飆到歷史高點！為何老手反而不敢買 答案藏在這條均線
台股從技術面觀察，大盤指數短線漲速明顯加快，今(5)日再度大漲一舉站上3萬點關卡，明顯遠離季線，市場開始浮現過熱疑慮。上週延續強勢攻勢，在新年度資金回流與法人積極卡位下，加權指數單週大漲793.79點、漲幅2.78%，收在29,349.81點，再度改寫歷史新高，成交值同步放大至6,488億元，顯示市場追價意願明顯升溫。代表中小型股的櫃買指數表現同樣不弱，單週上漲6.53點、漲幅2.41%，收在278.03點，走勢呈現高檔震盪偏多格局，隱約浮現挑戰新高的氣勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 37
搭上記憶體缺貨、SpaceX訂單利多！面板四虎高掛紅燈 半導體旺宏、台勝科同列19檔漲停股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（6）日開盤下跌171.39點至29,933.65點，隨後翻紅陷震盪，目前上午10時50分暫報30,341.78點，維持在上漲236....FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
日本掀私有化浪潮！「撒隆巴斯」百年藥廠擬下市 收購案估值破9百億
據外國媒體今天（1/6）報導，日本越來越多企業決定私有化，以躲避監管與投資人的壓力，最新消息指出，以「撒隆巴斯痠痛貼布」聞名的日本百年藥廠久光製藥，其執行長中冨一榮擬買下所有股份，交易估值破9百億元台幣。太報 ・ 17 小時前 ・ 17
記憶體成燙手山芋？自營商急售3檔提3.8億逃跑 群創「連9日收紅」失血上千張淪箭靶
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（6）日終場漲471.26點，以30,576.30點作收，漲幅1.57%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）買超27.70億...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
記憶體大廠獲利暴增1000％ 股價卻冷「震盪背後藏玄機」
記憶體模組族群近期成為盤面焦點，威剛、十銓因股價波動達到注意交易資訊揭露標準，依規定提前公告去年11月自結獲利，單月年增率雙雙超過1,000%。不過利多提前反映，市場追價力道轉趨保守，威剛早盤一度上漲逾半根停板，終場漲幅收斂至3.39%。十銓盤中一度翻黑下探192.5元，終場上漲0.26%，上漲0.5元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 16
化工題材行情旺！「這檔」打入台積電CoWoS供應鏈領「3檔」漲停鎖死 中華化、勝一也吃香
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（5）日台股加權指數在台積電（2330）領頭下，盤中一度飆上30,339.32點，暴漲超過980點。而受惠於盤面行情旺，再加上晶圓...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
AI伺服器需求旺＋HBM供貨吃緊！「記憶體封測大廠」飆漲停股價連4漲 攜手友達同登量價雙增王
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場漲755.23點，收30,105.04點，漲幅2.57%。受惠AI伺服器需求湧現，HBM供貨持續吃緊下，點火封測族...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
驚人！台股8007億元交易量史上最大 證交稅一天可收22億元
台股今（5）日氣勢如虹，加權指數盤中大漲近千點，最高攻上30,339.32點，一舉改寫歷史新高；終場漲755.23點、收在30105.04點，成交金額達8,007.94億元，創下史上最大量。資深證券分析師呂漢威推估，今日可貢獻的證交稅金額約為19億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 89
唱衰仔崩潰了！台積電狂飆天價 專家曝「1關鍵」ETF族笑開懷 網嘆後悔
台股今（5）日迎來關鍵時刻，在台積電強勢帶動下，加權指數一口氣衝破3萬點整數關卡，寫下歷史新高。台積電股價開盤後迅速走高，最高來到1,695元天價，不僅點燃市場多頭氣氛，也讓不少投資人直呼「真的見證歷史」。對此，財經作家阿格力也在臉書粉專發文，形容這波行情是「媽媽樂等級」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
投資人無感的3萬點？逾70％個股下跌
費城半導體指數上週五大漲4.01%，台積電（2330）美國ADR飆漲5.17%，換算成台幣台積電已攻上2000元大關，今日台積電跳空大漲，漲幅逾6%，貢獻加權指數漲點逾800點，加權指數一度狂漲近千點，一口氣衝上3萬點大關，再創歷史新高，台積電相關供應鏈股價跟著衝高，但以中小型股為主的櫃買指數卻是開自由時報 ・ 1 天前 ・ 19
美股狂漲三年牛市結束了嗎？華爾街這樣看
根據《彭博》周一 (5 日) 報導，美股在過去三年累計大漲約 78%，寫下近年少見的強勁表現，但華爾街多數多頭人士認為，隨著市場進入 2026 年前夕，漲勢仍有望延續，卻不再如先前那般猛烈。分析師普遍預期，今年美股仍將收高，但投資人鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 3
台積電美國廠利潤慘縮近8倍！專家這麼看
[NOWnews今日新聞]美國政府持續積極推動半導體產業在本土製造，並要求外企投資布局，台積電也加碼投資在美國建廠，但市場指出，台積電在美國亞利桑那廠生產晶片，毛利比台灣嚴重縮水近八倍。對此，專家分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 19
繞道買台積？ 00981A納入0050、0052 網驚：被扒2次
台積電日前創下1695元的新天價，台股隨之站上3萬點大關，多檔台股ETF也攻上新高價，不過有眼尖的網友發現，統一投信旗下主動式ETF主動統一台股增長（00981A），除了直接持有台積電外，還買進元大台灣50（0050）與富邦科技（0052），令網友們不解「這樣管理費不就被抽兩次？」。對此，「不敗教主」陳重銘解答，這是因為00981A單一持股不能超過10%，0050有6成台積電，0052則是7成，買他們就可以增加台積電。EBC東森財經新聞 ・ 21 小時前 ・ 5
【Yahoo早盤】歷史新高！台股大漲近千點飆破3萬點大關 分析師呂漢威：量能恐破兆元
美股費城半導體指數勁揚4%，激勵台股今（5）日加權指數上漲429.89點、以29,779.7點開出，在權王台積電（2330）帶頭衝鋒、股價跳空至1,695元新天價之下，盤中指數大漲近千點，最高來到30,339.32點、再寫歷史新高。資深證券分析師呂漢威表示，推估今日成交量能落在9,000億元至1兆元區間，「相當驚人」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 28
台股再刷30576點新高 台積電同創1705元高點/面板雙虎量能炸鍋 百萬張全場最強/記憶體群雄出列 多頭輪動搶戲 ｜Yahoo財經掃描
美國插手委內瑞拉國政，市場解讀美方政策轉向有利美國能源企業重返開發，帶動石油、煉油與軍工股全面走揚，推升美股四大指數同步收高，道瓊工業指數上漲1.23%，標普500指數上漲0.64%，那斯達克指數上漲0.69%，費城半導體指數勁揚1.07%。 此外，CES展效應持續發酵，半導體設備與晶片族群買氣回溫。科技股表現方面，黃仁勳於CES演講宣告新一代Vera Rubin晶片全面量產，並點名自駕與實體AI應用，激勵半導體設備股走強，台積電ADR同步收高，反映市場對先進製程與AI需求的高度期待。亞股部分，區域市場走勢偏強，日股延續多頭氣勢續漲1.32%，韓股走強1.52%，港股與陸股同樣表現強勢。 台股方面，加權指數今（6）日在權值股拉抬下大漲471.26點，收在30,576.30點，連續站穩3萬點之上，成交值放大至7,346.93億元。權王台積電(2330)再度發揮穩盤角色，尾盤大單敲進，股價直接拉升收在1,705元、改寫收盤新天價，成為推升指數關鍵；電子權值股中，日月光投控(3711)、台達電(2308)維持強勢表現。題材股則由CES與記憶體報價題材接棒，面板族群交投火熱，記憶體以及機器人相關個股同步走揚，帶動盤面呈現「指數續創高、熱門族群輪動」的多頭結構。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前 ・ 3