康斗保險有誤區 專家提醒：HOA保公不保私

北美華人會計師協會與華興保險日前舉辦「2025歲末財稅保險講座」，解析康斗（Condo）住宅保險常見誤區。華興保險總裁張國興說明，保單中臨時住宿費、責任險與再保機制的重要性，提醒僑民及早規畫新年度的財務與保障布局。

張國興指出，香港大埔宏福苑社區去年發生嚴重火災，八棟大樓有七棟受波及，初估損失相當可觀。火災不僅造成屋主財產損失，更可能衍生鄰里糾紛與第三方責任索賠，凸顯住宅保險結構與保障內容是否完整的重要性。

華興保險汽車與房屋部門經理Jason Wang分享，美國不少民眾誤以為每月繳納HOA（屋主協會）管理費，就等同完成保險投保，實際上HOA僅承保建築外觀與公共空間，若廚房失火、樓上漏水或訪客受傷等情況，住戶若未另行投保HO6（Condo室內保險），往往無法獲得理賠。

Jason Wang說，HO6保單涵蓋室內裝潢、家具家電、臨時住宿費與個人責任保障，都是不可忽視的關鍵項目。尤其部分社區的HOA保險範圍有限，購屋前務必詳閱HOA保單的條款，以免風險發生時，求償無門。

他並指出，康斗保險近年的保費大幅調漲，部分地區漲幅甚至達三倍以上，部分保險公司更實施每月新單配額限制，導致民眾即使願意投保，也面臨「有錢難買保險」的困境。Jason Wang呼籲，若現有保單仍可續保，務必維持不中斷，否則可能因市場緊縮或屋齡老舊而遭拒保。

張國興表示，加州近年野火頻仍，保險公司承受龐大賠付壓力，資本結構普遍吃緊。他以客戶實例說明，該客戶於2017年在馬里布（Malibu）以800多萬美元購屋，後因大火全毀，保險理賠金額1280萬美元，後續再透過訴訟，成功向電力公司求償，獲得約4000萬美元賠償。他強調，完善的保險規畫往往能在重大災損後發揮關鍵作用。

華興保險也提醒，保險公司對承保屋況的要求日益嚴格，包括要求拆除老舊設施、清除屋頂青苔，否則可能以安全疑慮為由取消保單。亦有保戶分享，自住房屋保費在短短數年間飆升四倍，即使配合改善屋況，仍難阻保費上調。專家建議，在保險市場動盪之際，與信任的保險經紀人維持良好關係，是確保續保與因應配額限制的關鍵。

