康是美把Olive Young搬來台灣！必買4品牌推薦，乳霜噴霧、祛痘精華超推





康是美直接把Olive Young帶進台灣，桃園、台中都買得到了！韓國最熱銷的美妝保養，台灣也零時差！Olive Young指標性的4大品牌wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN通通買得到！

康是美把Olive Young搬入台灣

康是美把Olive Young搬入台灣圖片來源：康是美

桃園、台中朋友太幸福了～康是美全新開幕的2家大型門市「桃華門市」和「東興門市」，直接化身最亮眼的韓妝寶庫！設立Olive Young區直接引進韓國最具人氣的wakemake、colorgram、BIOHEAL BOH、BRINGGREEN 4大品牌！

wakemake

wakemake圖片來源：康是美

韓妞的彩妝愛牌！少女時代太妍也愛用～人氣商品首推《量身訂製柔光16色眼影盤》，根據個人色彩設計，多樣色調和深淺變化一應俱全，從霧面色到細緻亮片，質地服貼不飛粉，輕鬆畫出韓星級的眼妝！另一款《空氣感無痕氣墊粉餅》也值得推薦，內含雙重多孔控油粉體，能全天候維持亮澤不暗沉，輕盈的半霧光質地服貼，完美遮蓋毛孔，讓底妝乾淨又自然！太妍愛用款則是腮紅，原已停產，太妍在限動親自點名要求再產！

Colorgram

Colorgram圖片來源：康是美

充滿活力的調性，是韓國年輕人的最愛！其中以《糖葫蘆果汁牛奶水光唇釉》是人氣最旺的高回購率明星商品，柔和的水光感打造水潤透亮的唇妝，一秒減齡，單擦疊擦都美到令人心動！推薦#06烏龍荔枝、#07水潤無花果，2大絕美色號絕對必收！

BIOHEAL BOH

BIOHEAL BOH圖片來源：康是美

韓國知名高效保養品牌，其中《3D全方位緊實益生菌面霜》被封抗老神霜！使用後緊緻塑形、澎潤緊實的拉提真的很有感！在Olive Young獲得2025年度大賞的熱銷爆款則是乳霜噴霧《維他命B5積雪草保濕修護潤澤噴霧》，添加濃潤的乳霜層，突破性的水、霜設計，噴出來呈現霜感，妝前使用可迅速補充水份，讓肌膚更容易上妝，在韓國狂銷熱賣！

BRINGGREEN

BRINGGREEN圖片來源：康是美

溫和純淨保養品牌BRINGGREEN台灣也買得到啦！是油痘肌、粗大毛孔的最愛～最推《高效能積雪草毛孔護理控油保濕精華液》，可針對問題肌膚急救修復，《高濃度三日祛痘精華》則可幫助鎮靜舒緩、淡化痘印，持續使用還明顯有感縮小毛孔以及淡化凹疤與色素沉澱。

