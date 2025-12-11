康是美推比奇堡之星抽抽樂 超強「合金機甲海綿寶寶」50元就能帶走
記者李鴻典／台北報導
康是美放大絕！12月25日全台戲院將上映【海綿寶寶電影版：尋寶大冒險】，最可愛的海底小英雄「海綿寶寶」躍上大銀幕閃耀回歸！康是美限時推出「Q版海綿寶寶限定周邊活動」，12月15日起，超人氣的「比奇堡之星抽抽樂」將以一抽50元的超甜價開跑，隨身輕巧被、合金機甲、雙面抱枕，全套無雷品，每一獎都是融合可愛與實用的夢幻周邊，粉絲可放心大膽開抽。
另外，「海綿寶寶聖誕絨毛娃盒玩」也加碼上市，海綿寶寶、派大星、小蝸等經典角色換上全新Q萌聖誕造型華麗現身，值得收藏。
最讓人眼睛為之一亮的是「合金機甲海綿寶寶」，完美還原海綿寶寶造型以高質感的合金打造外殼，配合各種細節滿分的可動關節，以及可替換的表情、手部零件，即可穿戴的蟹堡王員工帽、鍋鏟及美味蟹堡，連可愛的大眼睛都能七百二十度自由轉動，栩栩如生，彷彿海綿寶寶就在眼前！
打開後，內部還有精巧微縮的蟹堡王餐廳，海綿寶寶及派大星、章魚哥等好友們都可以被放到場景之中，令人驚嘆的精巧設計，抽到了絕對令所有人羨慕不已。
十二月的節慶氛圍悄悄降臨，空氣裡也開始多了一點粉色的浪漫。國際運動品牌FILA以聖誕紅、粉霧色與奶油白交織出如韓劇般的粉色濾鏡視覺，打造今年最具「氛圍感」的聖誕穿搭場景。形象大使Rina首次攜愛貓Wuna合體聖誕穿搭亮相，拍下這一刻最令人心動的冬日畫面。
FILA 1911時尚概念店也獨家推出「FILA x 飛天小女警」聯名系列，為今年的聖誕注入更多甜酷能量，可愛中帶點勇氣，柔軟裡藏著帥氣態度，FILA用滿滿活力與風格感，點亮屬於今年的聖誕時尚主場。
ASICS SPORTSTYLE冬日金屬系鞋款亮相，銀色聖誕氛圍全面綻放，打造本季最閃耀的派對造型！GEL-KAYANO 12.1承襲復古鞋款基因，以標誌性金屬銀鞋面搭配紅、綠配色點綴，為經典外型增添節慶氛圍，使整體視覺在科技感之中帶有亮眼層次。鞋款延續系列一貫的舒適腳感與流線結構，不論用於聖誕派對造型，或融入日常街頭穿搭，都能輕鬆打造冬季造型亮點。
GEL-CUMULUS 16以銀白為主軸打造冬日極簡金屬感，清透的網布與金屬亮面細節交織出輕盈又具未來感的視覺效果。柔和奶油色中底增添溫暖調性，讓整雙鞋在冷冽銀白中保有舒適的冬季氛圍。經典復古跑鞋輪廓搭配細節層次，使其成為節慶造型中最易駕馭的日常單品，不論與派對造型或暖色系冬季穿搭搭配，都能呈現出優雅且具有潮流感的冬日穿搭。
人氣萬步鞋款GEL-KAYANO 14以大面積金屬銀鞋面搭配柔和藍色與灰調層次，展現冬季霜感般的冷色調光澤。鞋面由亮面覆片與透氣網布交織，塑造兼具科技感與復古風格的層次外觀，使整體視覺在金屬質地與輕盈透氣間取得平衡。低調卻具存在感的銀藍色調能輕鬆融入冬季穿搭，無論用於日常街頭或節慶造型，都能呈現俐落洗練的當代風格，是冬日時尚中最百搭的金屬系選擇之一。
年末假期將至，Gap以溫暖旋律交織經典單品，推出全新「Give Your Gift」形象廣告，以分享為核心，開啟一場跨世代的真摯交流。形象廣告以音樂作為情感的橋樑，由新生代女歌手Sienna Spiro重新演繹Miley Cyrus經典名曲《The Climb》描繪在人生面對未知與挑戰時，支撐我們一步步前行的，是內心的信念，也是彼此相伴所帶來的力量。
Gap Holiday系列以「舒適」與「經典實用」重新詮釋節日的溫度與價值。本季新品結合經典美式休閒與節慶氛圍；立領長袖針織衫：主打柔軟自在、親膚百搭，是冬日層次穿搭的必備基礎；圓領長袖針織洋裝：一件式剪裁展現優雅輪廓，輕鬆解決出門穿搭煩惱，兼顧保暖與美麗；Logo 刺繡帽 T：經典Logo搭配高質感刺繡工藝，展現隨性自在的休閒風格；針織外套：以柔軟的織紋打造，輕披便能感受到溫暖的包覆感，是冬季不可或缺的單品。CashSoft 系列：突破性的柔軟針織技術，打造近似羊絨的極致觸感，質地輕盈柔順、貼身舒適，是冬日衣櫥的質感首選。
法式美學品牌Maélli推出 「眾神的祝福・轉運神諭水晶香氛禮盒系列」，以「水晶共振」結合「香氣」，讓情緒、能量與生活願望在最療癒的儀式感中被重新啟動。
三款主題各有祝福訊息：
1. 豐盛女神的祝福｜財富顯化水晶香氛禮盒組— 讓金錢流向準備好的你。
2. 戀慕三女神之環｜人見人愛水晶香氛禮盒組— 打開好感磁場，吸引貴人與愛。
3. 黑帝斯之息｜防小人水晶香氛禮盒組— 為自己築起穩定邊界。
歲末將至，十二月節慶氛圍逐漸升溫，迎接一年中最令人期待的聖誕節，STEVE MADDEN今年以「Holiday Haul 假日盛宴」打造年末壓軸的溫馨時髦企劃，以「A Gift for Them, A Haul for You」為概念，傳遞送禮同時也犒賞自己的歡樂氛圍。
STEVE MADDEN今年不僅網羅從日常到派對一系列極具儀式感的亮眼鞋款，也同步推出質感爆棚的多件式聖誕禮盒組，讓開盒瞬間感受滿滿的儀式感。另為迎接年末歡聚時刻，品牌自12/15至 12/29祭出限時優惠，指定商品最高可現折300元，一次滿足派對造型靈感及療癒送禮清單，成為年末購物的最佳時機！
PUMA HOOPS旗下球星LaMelo Ball再度帶來注目新作，預告12/13本周六將推出第五代簽名鞋全新配色MB.05 Metallic。本次以全金屬感銀色鞋身，搭配霓虹光細節，呈現宛如閃光燈下的強勢焦點，讓時尚與機能並行，重新定義簽名籃球鞋。金屬色調與霓虹光澤，在不同角度下皆能展現細緻多層次；在極具辨識度的設計與高性能科技雙結合下，一踏上球場就掌握滿滿存在感。
小朋友才做選擇！LUSH最新推出Hello Kitty 與好朋友禮盒，一次擁有 LUSH x Hello Kitty And Friends 的 4 位經典甜美角色，與你一起展開夢幻閃爍的浸浴派對！此款商品包含在 Hello Kitty and Friends x LUSH 聯名系列中。
隨著季節轉變日本藥妝品牌「肌研」，全新推出「肌研H.A. Supreme 高機能專研修護」精華系列，以4重玻尿酸為核心，搭配各種科研修護成分，打造「極致保濕、激亮淡斑、緊緻撫紋」三款醫研級精華，有效修復肌膚屏障，重塑穩定健康肌底，同時精準針對乾荒粗糙、暗沉斑點、乾燥細紋等問題，讓肌膚恢復自然健康光澤。
更多三立新聞網報導
不等聖誕老人！雙12狂降5折起！iPhone 17 Pro Max直砍3千
2025網購熱銷榜出爐！這支iPhone爆賣40倍、金條奪冠 雙12再廝殺
雄獅升級山林旅遊！「森林巴士五感深度遊」三亮點曝
全台唯一！台北漢來推《魔獸世界》主題房 抽收藏級藝術主機
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 117
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 14
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 18
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 33
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 18
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 6
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 4
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 33
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 214
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 4
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 15
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 20
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 8 小時前 ・ 1
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 30 分鐘前 ・ 56
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 197
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 67