康是美推比奇堡之星抽抽樂 超強「合金機甲海綿寶寶」50元就能帶走

康是美放大絕！12月25日全台戲院將上映【海綿寶寶電影版：尋寶大冒險】，最可愛的海底小英雄「海綿寶寶」躍上大銀幕閃耀回歸！康是美限時推出「Q版海綿寶寶限定周邊活動」，12月15日起，超人氣的「比奇堡之星抽抽樂」將以一抽50元的超甜價開跑，隨身輕巧被、合金機甲、雙面抱枕，全套無雷品，每一獎都是融合可愛與實用的夢幻周邊，粉絲可放心大膽開抽。

康是美「海綿寶寶 比奇堡之星抽抽樂」。（圖／品牌業者提供）

另外，「海綿寶寶聖誕絨毛娃盒玩」也加碼上市，海綿寶寶、派大星、小蝸等經典角色換上全新Q萌聖誕造型華麗現身，值得收藏。

12/15起，海綿寶寶聖誕限定絨毛娃盒玩，六款隨機，直購399元，聖誕萌友隨機來報到。（圖／品牌業者提供）

最讓人眼睛為之一亮的是「合金機甲海綿寶寶」，完美還原海綿寶寶造型以高質感的合金打造外殼，配合各種細節滿分的可動關節，以及可替換的表情、手部零件，即可穿戴的蟹堡王員工帽、鍋鏟及美味蟹堡，連可愛的大眼睛都能七百二十度自由轉動，栩栩如生，彷彿海綿寶寶就在眼前！

合金機甲海綿寶寶。（圖／品牌業者提供）

打開後，內部還有精巧微縮的蟹堡王餐廳，海綿寶寶及派大星、章魚哥等好友們都可以被放到場景之中，令人驚嘆的精巧設計，抽到了絕對令所有人羨慕不已。

比奇堡超派獎，合金機甲海綿寶寶，市值2200元。（圖／品牌業者提供）

十二月的節慶氛圍悄悄降臨，空氣裡也開始多了一點粉色的浪漫。國際運動品牌FILA以聖誕紅、粉霧色與奶油白交織出如韓劇般的粉色濾鏡視覺，打造今年最具「氛圍感」的聖誕穿搭場景。形象大使Rina首次攜愛貓Wuna合體聖誕穿搭亮相，拍下這一刻最令人心動的冬日畫面。

Rina首次攜愛貓Wuna合體聖誕穿搭亮相。（圖／品牌業者提供）

FILA 1911時尚概念店也獨家推出「FILA x 飛天小女警」聯名系列，為今年的聖誕注入更多甜酷能量，可愛中帶點勇氣，柔軟裡藏著帥氣態度，FILA用滿滿活力與風格感，點亮屬於今年的聖誕時尚主場。

「FILA x 飛天小女警」聯名系列。（圖／品牌業者提供）

ASICS SPORTSTYLE冬日金屬系鞋款亮相，銀色聖誕氛圍全面綻放，打造本季最閃耀的派對造型！GEL-KAYANO 12.1承襲復古鞋款基因，以標誌性金屬銀鞋面搭配紅、綠配色點綴，為經典外型增添節慶氛圍，使整體視覺在科技感之中帶有亮眼層次。鞋款延續系列一貫的舒適腳感與流線結構，不論用於聖誕派對造型，或融入日常街頭穿搭，都能輕鬆打造冬季造型亮點。

GEL-KAYANO 12.1承襲復古鞋款基因，以標誌性金屬銀鞋面搭配紅、綠配色點綴。（圖／品牌業者提供）

GEL-CUMULUS 16以銀白為主軸打造冬日極簡金屬感，清透的網布與金屬亮面細節交織出輕盈又具未來感的視覺效果。柔和奶油色中底增添溫暖調性，讓整雙鞋在冷冽銀白中保有舒適的冬季氛圍。經典復古跑鞋輪廓搭配細節層次，使其成為節慶造型中最易駕馭的日常單品，不論與派對造型或暖色系冬季穿搭搭配，都能呈現出優雅且具有潮流感的冬日穿搭。

GEL-CUMULUS 16以銀白為主軸打造冬日極簡金屬感。（圖／品牌業者提供）

人氣萬步鞋款GEL-KAYANO 14以大面積金屬銀鞋面搭配柔和藍色與灰調層次，展現冬季霜感般的冷色調光澤。鞋面由亮面覆片與透氣網布交織，塑造兼具科技感與復古風格的層次外觀，使整體視覺在金屬質地與輕盈透氣間取得平衡。低調卻具存在感的銀藍色調能輕鬆融入冬季穿搭，無論用於日常街頭或節慶造型，都能呈現俐落洗練的當代風格，是冬日時尚中最百搭的金屬系選擇之一。

人氣萬步鞋款GEL-KAYANO 14以大面積金屬銀鞋面搭配柔和藍色與灰調層次，展現冬季霜感般的冷色調光澤。（圖／品牌業者提供）

年末假期將至，Gap以溫暖旋律交織經典單品，推出全新「Give Your Gift」形象廣告，以分享為核心，開啟一場跨世代的真摯交流。形象廣告以音樂作為情感的橋樑，由新生代女歌手Sienna Spiro重新演繹Miley Cyrus經典名曲《The Climb》描繪在人生面對未知與挑戰時，支撐我們一步步前行的，是內心的信念，也是彼此相伴所帶來的力量。

Gap推出「Give Your Gift」形象廣告。（圖／品牌業者提供）

Gap Holiday系列以「舒適」與「經典實用」重新詮釋節日的溫度與價值。本季新品結合經典美式休閒與節慶氛圍；立領長袖針織衫：主打柔軟自在、親膚百搭，是冬日層次穿搭的必備基礎；圓領長袖針織洋裝：一件式剪裁展現優雅輪廓，輕鬆解決出門穿搭煩惱，兼顧保暖與美麗；Logo 刺繡帽 T：經典Logo搭配高質感刺繡工藝，展現隨性自在的休閒風格；針織外套：以柔軟的織紋打造，輕披便能感受到溫暖的包覆感，是冬季不可或缺的單品。CashSoft 系列：突破性的柔軟針織技術，打造近似羊絨的極致觸感，質地輕盈柔順、貼身舒適，是冬日衣櫥的質感首選。

Gap品牌好友韋禮安身著布萊納小熊圓領上衣。（圖／品牌業者提供）

Gap淺棕色長袖針織洋裝。（圖／品牌業者提供）

法式美學品牌Maélli推出 「眾神的祝福・轉運神諭水晶香氛禮盒系列」，以「水晶共振」結合「香氣」，讓情緒、能量與生活願望在最療癒的儀式感中被重新啟動。

Maélli豐盛女神的祝福・財富顯化水晶香氛禮盒組。（圖／品牌業者提供）

三款主題各有祝福訊息：

1. 豐盛女神的祝福｜財富顯化水晶香氛禮盒組— 讓金錢流向準備好的你。

2. 戀慕三女神之環｜人見人愛水晶香氛禮盒組— 打開好感磁場，吸引貴人與愛。

Maélli戀慕三女神之環・人見人愛水晶香氛禮盒組。（圖／品牌業者提供）

3. 黑帝斯之息｜防小人水晶香氛禮盒組— 為自己築起穩定邊界。

Maélli黑帝斯之息・防小人水晶香氛禮盒組。（圖／品牌業者提供）

歲末將至，十二月節慶氛圍逐漸升溫，迎接一年中最令人期待的聖誕節，STEVE MADDEN今年以「Holiday Haul 假日盛宴」打造年末壓軸的溫馨時髦企劃，以「A Gift for Them, A Haul for You」為概念，傳遞送禮同時也犒賞自己的歡樂氛圍。

STEVE MADDEN推出「素面法棍小包三件禮盒組」。（圖／品牌業者提供）

STEVE MADDEN今年不僅網羅從日常到派對一系列極具儀式感的亮眼鞋款，也同步推出質感爆棚的多件式聖誕禮盒組，讓開盒瞬間感受滿滿的儀式感。另為迎接年末歡聚時刻，品牌自12/15至 12/29祭出限時優惠，指定商品最高可現折300元，一次滿足派對造型靈感及療癒送禮清單，成為年末購物的最佳時機！

STEVE MADDEN推出以細緻設計與緞帶蝴蝶結側面點綴的璀璨水晶肩頭跟鞋。（圖／品牌業者提供）

PUMA HOOPS旗下球星LaMelo Ball再度帶來注目新作，預告12/13本周六將推出第五代簽名鞋全新配色MB.05 Metallic。本次以全金屬感銀色鞋身，搭配霓虹光細節，呈現宛如閃光燈下的強勢焦點，讓時尚與機能並行，重新定義簽名籃球鞋。金屬色調與霓虹光澤，在不同角度下皆能展現細緻多層次；在極具辨識度的設計與高性能科技雙結合下，一踏上球場就掌握滿滿存在感。

MB.05 Metallic。（圖／品牌業者提供）

小朋友才做選擇！LUSH最新推出Hello Kitty 與好朋友禮盒，一次擁有 LUSH x Hello Kitty And Friends 的 4 位經典甜美角色，與你一起展開夢幻閃爍的浸浴派對！此款商品包含在 Hello Kitty and Friends x LUSH 聯名系列中。

LUSH最新推出Hello Kitty與好朋友禮盒。（圖／品牌業者提供）

隨著季節轉變日本藥妝品牌「肌研」，全新推出「肌研H.A. Supreme 高機能專研修護」精華系列，以4重玻尿酸為核心，搭配各種科研修護成分，打造「極致保濕、激亮淡斑、緊緻撫紋」三款醫研級精華，有效修復肌膚屏障，重塑穩定健康肌底，同時精準針對乾荒粗糙、暗沉斑點、乾燥細紋等問題，讓肌膚恢復自然健康光澤。

「肌研H.A. Supreme高機能專研修護」精華系列。（圖／品牌業者提供）

