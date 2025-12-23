康是美獨賣這款麵！吃一口就上癮！

▲統一麵小時光麵館今年再度出擊，帶來一款讓嗜辣者為之瘋狂、怕辣者也能輕鬆嘗試的全新力作《韓風辛辣香菇袋麵》！（圖／NOWNEWS攝）

[NOWnews今日新聞] 統一麵小時光麵館系列一直致力於為現代人打造輕鬆又美味的日常麵食選擇，今年再度出擊，帶來一款讓嗜辣者為之瘋狂、怕辣者也能輕鬆嘗試的全新力作《韓風辛辣香菇袋麵》！

打開包裝，只需烹煮短短四分鐘，一碗熱騰騰、香氣四溢的辛辣香菇湯麵就能上桌。誘人的辣香隨著熱氣不斷散開，韓式辣醬與青陽辣椒粉交織出獨特香氣，這正是這碗湯麵的靈魂所在。

入口時的辣，不是那種嗆喉直攻的刺激，而是層層堆疊、越吃越順口的回甘感。難怪網友們一致好評：「香菇味超濃郁、辣得很過癮」、「麵條Q彈有嚼勁」、「厚切香菇吸湯超滿足」，甚至有人笑說「一開吃就停不下來！」。也有嗜辣網友建議，如果不太能吃辣，可以先少加辣粉，就能享受到香氣與辣味的完美平衡。

這碗湯麵選用的大塊厚切香菇，更是另一個迷人的亮點。香菇吸飽湯汁後，每一口都散發濃郁鮮香，與辣湯完美融合。輕咬之間，香氣在口中綻放，層次豐富又過癮，口口都是令人無法自拔的滿足。

▲香菇吸飽湯汁後，每一口都散發濃郁鮮香，與辣湯完美融合。（圖／NOWNEWS攝）

除了誘人的湯頭和鮮美的香菇之外，麵體本身也經過精心設計，加寬加厚的麵條不僅更耐泡，且保有Q彈的口感，每一口都能感受到麵條在齒間回彈，整體風味再提升一個檔次，讓人欲罷不能。吸飽湯汁的麵條，搭配濃郁湯頭和厚實香菇，集香、辣、順之大成，一碗下肚，帶來滿滿的飽足與幸福。

▲除了誘人的湯頭和鮮美的香菇之外，麵體本身也經過精心設計，加寬加厚的麵條不僅更耐泡，且保有Q彈的口感，每一口都能感受到麵條在齒間回彈。（圖／NOWNEWS攝）

近年來，大家對於各地的麵食文化越來越感興趣，泡麵已經成為一種能夠療癒身心的小確幸。尤其在忙碌的生活步調中，一碗熱騰騰、美味可口的湯麵，往往能帶來片刻的放鬆與慰藉。

小時光麵館希望透過這碗《韓式辛辣香菇袋麵》，將辣湯的美味、香菇的鮮甜、麵條的Q勁，以及吃完一碗麵後由內而外散發出的溫暖與滿足，傳遞到每個人的心裡。無論是追劇時的深夜宵夜、加班後對自己的犒勞，還是假日想窩在家輕鬆享受，這碗湯麵都是恰到好處的選擇。

現在就前往康是美，搶先體驗小時光麵館的重磅新作吧！讓這碗《韓式辛辣香菇袋麵》，成為你日常生活中最溫暖的那一碗。

