康是美2025彩妝銷量排行榜一次看！必買單品盤點，冠軍是美妝界常青樹，回購率超高！

年末美妝盤點登場！康是美正式公開「2025彩妝銷量排行榜TOP5」，從防曬、控油蜜粉到養膚底妝，通通是網友與消費者高回購認證的暢銷神級單品。想知道今年最熱賣、最不踩雷的美妝好物有哪些？跟著榜單入手，高CP值彩妝一次掌握，輕鬆打造精緻妝容。



康是美2025彩妝排行TOP10：KISSME 花漾美姬 一刷睫淨睫毛膏卸除液

第十名是社群討論度超高、彩妝師一致力推的 KISSME 睫毛膏卸除液，專為難卸的防水睫毛膏設計，不需用化妝棉反覆搓揉，刷上後即可快速溶解膏體，卸妝俐落又省時。溫和的不易熏眼配方，加上6種美容液成分，卸除同時滋養睫毛，減少拉扯與掉睫困擾，讓卸妝變得輕鬆又舒服，也難怪成為高回購人氣王。

KISSME花漾美姬一刷睫淨睫毛膏卸除液-增量版，NT$320 圖片來源：KISSME IG @kissme.kr

康是美2025彩妝排行TOP9：媚點 輕透柔光蜜粉

媚點的輕透柔光蜜粉，在美妝圈累積大量好評，粉質細緻服貼，內含毛孔修飾粉體，能柔焦反射光線，讓毛孔與細紋自然隱形；搭配提亮粉體，妝感清透不泛白。即使長時間帶妝也不易乾燥，肌膚依然舒適清爽，輕拍就能打造日系感的自然裸妝，難怪成為許多人化妝包裡的長青回購款。

媚點_輕透柔光蜜粉，NT$390_圖片來源：媚點

康是美2025彩妝排行TOP8：媚比琳 飛天翹防水睫毛膏

媚比琳的飛天翹防水睫毛膏，主打 24H 飛天瞬翹科技，膏體輕盈，一刷就能拉長睫毛、纖長有感；搭配 180° 飛天睫毛梳，根根分明、不結塊。防水抗暈效果優秀，整天不塌不黑眼圈，還添加角蛋白複合物，刷睫同時滋養強韌。近期更推出 HELLO KITTY 聯名粉色包裝，超可愛限量登場，錯過可惜。

媚比琳_飛天翹防水睫毛膏，NT$469_圖片來源：媚比琳

康是美2025彩妝排行TOP7：蘇菲娜漾緁 水感控油校色粧前乳

第七名是蘇菲娜漾緁的水感控油校色粧前乳，以高人氣穩坐榜單。能自然修飾膚色不均、提亮氣色，Aqua Touch 水感配方一推即服貼。高控油薄紗設計，能在悶熱環境下長效防油、防脫妝，同時柔化毛孔，妝感清爽輕盈又透亮，讓底妝一整天都維持乾淨細緻，難怪成為油肌與混合肌的愛用首選。

蘇菲娜漾緁_水感控油校色粧前乳，NT$379_圖片來源：蘇菲娜漾緁__IG_@sofina_tw

康是美2025彩妝排行TOP6：Za 美白隔離霜（透亮紫）

第六名也是長青樹，Za 的美白隔離霜一直都是小資族與學生黨的底妝必備。其中熱賣色號「透亮紫」能修飾蠟黃與膚色不均，一抹立刻提亮。添加維他命 C、玻尿酸等保濕美白成分，質地水潤不卡粉；搭配特殊貼妝科技，讓後續底妝更服貼，並具備防曬力守護肌膚。校色、保養、防曬一次到位，難怪年年穩坐暢銷榜。

Za_美白隔離霜，NT$300_圖片來源：IG_@za_taiwan

康是美2025彩妝排行TOP5：柏瑞美 PRAMY 長效保濕定妝噴霧

表現亮眼的柏瑞美長效保濕定妝噴霧，主打控油又鎖妝，不含酒精並加入保濕成分，清爽不乾燥。高效成膜技術能快速固定妝容，維持水潤光澤；搭配微米噴頭，噴霧細緻均勻、不破壞底妝。即使悶熱或風吹，也能讓妝感長時間在線。

柏瑞美_PRAMY_長效保濕定妝噴霧_100ml，NT$439__圖片來源：柏瑞美_PRAMY

