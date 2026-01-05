康普茶皮革、3D列印、海藻布料……這些新材料會代表未來服裝時尚嗎？

研究員兼設計師夏洛特·麥克柯迪（Charlotte McCurdy）用海藻製作了這件雨衣。 [Charlotte McCurdy Research]

服裝產業是一門大生意——全球每年估計創造約1.7萬億美元的產值。

但同時，它也是高度污染的產業。根據聯合國資料，時尚業佔全球溫室氣體排放量比例高達8%，這個數字隨著廉價、一次性快時尚的興起而上升。

服裝的生命週期每個階段都會對環境造成影響——從噴灑在棉花作物上的農藥，到製造聚酯纖維所需的石油、布料染色、工廠供電，以及大量衣物廢棄物傾倒在垃圾掩埋場所造成的排放。

專家警告，目前的時尚生產和消費模式不可持續。

「你買了一件5英鎊（約7美元）的T恤——但地球要付出的代價不止於此。」倫敦大學學院材料科學家馬克·米奧多夫尼克教授（Professor Mark Miodownik）在BBC第四電台（BBC Radio 4）節目《走進科學》（Inside Science）中表示。

「我們似乎在否認大氣和海洋中因我們的消費而發生的壞事。」

他繼續說道：「如果衣服的價格反映真實成本，那一件T恤可能要40英鎊（約54美元），因為它不再傷害地球，那麼你可能會買得更少。」

根據聯合國環境規劃署的資料，全球每秒鐘就有相當於一卡車的衣物被焚燒或送往垃圾掩埋場。 [Martin Bernetti/AFP via Getty Images]

隨著二手衣物銷售的興起，設計師們正在探索創新材料和生產流程，以減少時尚對環境的影響。

雖然這些材料目前僅在小規模生產，但專家相信，有一天它們可能改變時尚的未來。

以下是三種新型材料：

1. 3D 列印材料

如果你能在家中舒適地用3D列印量身定製的衣服，會怎樣？這聽起來或許很遙遠，但可能成為現實。

米奧多夫尼克教授正在研究一種技術，可以掃描個人、創建數位設計，然後逐層列印由小型鏈甲連結組成的合成或生物塑料材質。

「這真的在挑戰我們對布料和時尚的既有認知。」他說。

耐克（Nike）、New Balance、阿迪達斯（Adidas）和巴黎世家（Balenciaga）等品牌已經嘗試過3D列印。

米奧多夫尼克教授正在開發一項技術，能夠 3D 列印由尼龍或生物塑料製成、並由小型鏈甲連結組成的材料。 [Christian Partik]

3D列印在時尚中的優勢是可以量身定製，避免浪費和過度生產。生物塑料由玉米澱粉或甘蔗等植物製成，使用後可在工業堆肥中分解。

此外還有其他潛在好處。

米奧多夫尼克教授正在研究將感測器和運動裝置嵌入3D列印材料，幫助行動不便的人更容易移動四肢。

「如果你很難從椅子上站起來，我們可以設計一種布料，在你需要時繃緊肌肉，給予支撐，然後放鬆，讓你正常行走。」他解釋說。

「我們正積極與脊椎損傷和背部問題患者交流，這項技術真的能派上用場。」

2. 康普茶皮革

康普茶（Kombucha）是一種由茶和糖發酵製成的飲料，以所含的益生菌聞名，而設計師正在嘗試利用它的副產品。

如果發酵約三週，細菌會在液體表面形成一層薄膜。

「你可以收集這層薄膜，只用水沖洗，然後晾乾，就能得到非常像皮革的材料。」英國曼徹斯特大學紡織技術專家珍·伍德博士（Dr Jane Wood）說。

她指出，與養牛相比，康普茶皮革對環境更友善，而且「耐磨性極高」，甚至比機車皮革更耐磨。

「它極易生物降解，」她說，「放進堆肥桶，兩週內就完全消失。」

德國公司ScobyTec生產由康普茶細菌製成、質地類似皮革的材料。 [Bernhard Schipper/SCTM UG]

康普茶皮革並非天然防水，因此不適合雨天，但可以用天然油或蜂蠟處理以改善。

研究人員也在探索如何利用真菌或細菌為紡織品產生顏色，這可能成為更環保的染色方式。

3. 海藻布料

一些品牌開始嘗試另一種由有機物製成的新型紡織品——海藻。

海藻可以乾燥、研磨並加工，提取植物纖維，然後紡成或織成布料。

服裝設計師史黛拉·麥卡特尼（Stella McCartney）和H&M最近推出了由Kelsun製成的服裝，這是一種從海帶中的生物聚合物提取的纖維。

同時，美國史坦福大學研究員兼設計師夏洛特·麥克柯迪（Charlotte McCurdy）製作了一件由藻類生物聚合物製成的透明雨衣。

同樣的材料還被用來製作亮片，打造一件與設計師林能平（Phillip Lim）合作的閃亮禮服。

夏洛特·麥克柯迪（Charlotte McCurdy）與設計師林能平（Phillip Lim）合作，製作了這件禮服，其亮片由藻類基聚合物製成 [Charlotte McCurdy/Phillip Lim]

海藻的最大優勢是可生物降解，不像聚酯等塑料基布料，會釋放對海洋和人體有害的微塑料。

它在水下生長時還能吸收二氧化碳，不需要農藥，且製成紡織品的過程比傳統合成纖維污染更少。

伍德博士說：「很多技術都在尋找如何更環保，不製造廢棄物，並生產容易處理的材料。」

「想想快時尚的材質，主要是聚酯纖維。為什麼要用一種能永久存在的東西來製作只打算穿幾次的衣服呢？」

*內容來自BBC第四電台（BBC Radio 4）節目《走進科學》（Inside Science）