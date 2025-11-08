康橋中學學生重傷奇蹟康復 捐款彰基感謝醫護團隊救命恩情
今年4月22日，康橋國際學校單車環島成年禮活動行經彰化埤頭鄉時，高一顏姓同學不幸遭逆向轎車撞擊，身受重傷。情況危急下，先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷「綠色通道」轉送彰化基督教醫學中心搶救。醫療團隊徹夜奮戰，輸血超過百單位，最終成功穩定病情，為後續轉至台大醫院治療奠定關鍵基礎，並在多方努力下奇蹟康復。
彰基醫學中心為南投、彰化、雲林地區唯一醫學中心，院內建置完善的「綠色通道」機制，確保各分院重大創傷患者能在最短時間內獲得完整救援。院長陳穆寬教授指出，在二林地區醫療資源匱乏、急診陸續關閉的艱困情況下，彰基始終堅守崗位，不放棄任何一條生命。此次成功救回顏同學，正是團隊專業與使命的最佳見證。為感謝醫護人員的全力救援，顏同學及家長特別捐贈新台幣50萬元給彰基醫院；院方也響應加碼150萬元，總計200萬元捐贈予二林基督教醫院，用於添購頂級偏鄉幼兒救護車，持續守護偏鄉兒童健康。
康橋國際學校秀岡校區校長温宥基表示，顏同學經歷生死考驗後奇蹟康復，展現堅毅與樂觀的生命力，也成為同學們學習的榜樣。學校感謝導師諸元浩老師及團隊在事故當下的即時協助，更感念彰基醫護人員的專業與愛心。温校長說，「許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天我們帶著感恩與喜悅而來。」這場捐贈不僅是醫療奇蹟的延續，更是一堂充滿愛與希望的生命教育課。
顏同學感恩表示，感謝彰基在他最危急的時刻全力搶救，讓他能平安重生，也感謝父母、校長與師長的陪伴，讓他在復原過程中充滿力量。顏爸爸則感性地說，半年來從焦急到感恩，深刻體會上帝的恩典與醫療團隊的付出，讓全家重新看見希望。這份重生的喜悅，成為他們一家人最珍貴的禮物，也讓愛的力量持續在社會中流動。
陳穆寬總院長表示，顏同學與家長為感謝醫護團隊救治，捐贈50萬元予彰基。院方再加碼150萬，共200萬捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。圖／彰基醫院提供
