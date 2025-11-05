康橋中學帶上百名學生爬合歡山出包！ 違法搭帳篷連遭開兩罰單

新北市私立康橋國際學校上月帶領上百名學生，分梯次攀登合歡山，但承辦廠商沒有事先向太魯閣國家公園申請，就在合歡北峰違規搭設多個帳篷，遭太管處開罰兩張1500元至3000元不等罰單，對此校方坦承疏失，表示這是為了確保學生安全，搭設的緊急醫療帳篷，未來也會按照規定提出申請。

搭多頂帳篷遭檢舉 太管處依國家公園法開罰

康橋國際學校時常安排登山活動，鍛鍊學生意志力，從上月底開始，五百多名學生分成五個梯次，前往合歡群峰登山，然而承包活動的旅行社沒經過申請，就在合歡北峰搭設多頂帳篷、天幕，遭民眾檢舉，太管處依《國家公園法》開罰兩張1500到3000元不等罰單。

康橋10月底帶學生登合歡山，違規搭帳棚。圖／台視新聞

太魯閣國家公園管理處秘書孫麗珠提到，10月30日第一次被發現的時候，太管處已經開罰1500元，11月1日又發現他們違反規定，所以再開第二張罰單，她指出入山入園的時候要一併申請他的入園的許可。

太管處指出，合歡北峰屬於脆弱的高山生態系，一旦遊客搭設帳篷，長期踩踏將使植物難以生長，動物也會失去食物來源，若生態受損恐怕需要長時間才能恢復。

校方坦承疏失 未來依規先向主管機關提申請

中央大學地質系教授李錫堤指出，合歡山是黑色一片一片的板岩，地形都很脆弱，落石、小的崩塌是常有的。

對此，校方坦承疏失，表示所搭帳篷為提供高山「緊急醫療」使用，每天都會撤收，將來會依規定先向主管機關提出申請，避免讓立意良善的活動變相成為環境負擔。

康橋坦承疏失，未來會向主管機關申請。圖／翻攝自FB@康橋國際學校秀岡校區

南投／王孜筠、許修銘、陳勁曄 責任編輯／張碧珊

