康橋學校帶千名學生登合歡山！竟違法搭帳篷

[NOWnews今日新聞] 新北市私立康橋國際學校於上（10）月帶領千名學生，攀登合歡山，但被民眾發現沒有事先向太魯閣國家公園申請，就在合歡北峰違規搭設多個帳篷，太魯閣國家公園管理處依《國家公園法》開罰，校方對此回應，該為確保學生安全搭設的緊急醫療帳篷，未來會依規申請。

私立康橋國際學校表示，國中階段安排學生攀登合歡群峰5座百岳為目標，上個月開始上千名學生分梯次前往登山，因山區天氣變化多端，為確保學生安全，都有攜帶緊急醫療帳篷，提供隨隊醫護人員能及時照應，且每天都會收拾乾淨，這次沒有事先申請有缺失，未來會依規先向主管機關提出申請。

太管處說明，合歡北峰並沒有開放露營，民眾要在國家公園內臨時搭設帳篷，事前一定要申請，但也不一定申請就會通過，會視山林狀況審核，而經太管處接獲民眾檢舉後派員前往查看，發現校方未事先申請，依《國家公園法》開罰2張各1500至3000元的罰單。

太管處指出，由於合歡山區屬於脆弱的高山生態環境，若搭帳篷、經踩踏破壞，導致植物生長不佳，需長時間才能恢復。

