康橋學生遭撞命危「輸血逾6000cc」！家長致謝彰基成功搶命捐50萬
康橋國際學校高一顏姓學生今年4月隨校進行「單車環島成年禮」活動，行經彰化縣埤頭鄉時遭逆向轎車撞擊，重傷命危。所幸經彰化基督教醫院醫療團隊徹夜搶救，輸血上百袋、超過6000cc，終於脫離險境，逐步康復。顏同學歷經半年休養，今（11/8）日由父親及校方陪同重返彰基表達感恩，並捐出50萬元回饋醫院。
這起事故發生於4月22日，顏同學在單車環島途中被逆向轎車猛烈撞擊，全身多處重創。第一時間由二林基督教醫院急救，院方隨即啟動「綠色通道」機制轉送至彰基醫學中心，醫療團隊在徹夜手術與輸血搶救下，終於穩住傷勢。當時院方投入多科團隊合作，包括創傷外科、骨科與加護醫療團隊接力治療，最終讓顏同學奇蹟生還，並順利轉至台大醫院持續復健，恢復狀況良好。
康橋國際學校秀岡校區校長温宥基表示，顏同學從重傷到康復展現了驚人的生命韌性與樂觀態度，成為同學間學習的榜樣，學校感謝顏同學的導師諸元浩老師及康橋團隊在事故發生時的即時協助，也感念彰基醫護人員的專業與無私奉獻。「許多人走進醫院時帶著焦慮與痛苦，而今天我們帶著感恩與喜悅而來。」
顏同學也向所有醫護人員深深一鞠躬，感謝彰基在他最危急的時刻及時搶救，並給予最完善的照護，讓他能平安走到今天。他也感謝父母、校長與導師在復原期間的陪伴與鼓勵，「因為有大家，我才能重新擁抱希望與笑容。」
顏父受訪時哽咽表示，半年前趕到彰化時，內心充滿焦急與不安，「今天帶著無限感恩回來」。他感謝彰基醫療團隊第一時間全力搶救，讓孩子從死亡邊緣被救回，重獲新生。
彰基總院長陳穆寬指出，彰基是中彰投雲地區唯一醫學中心，院內建構完善的「重大創傷綠色通道」，能在最短時間內整合各專科醫療資源，顏同學與家長為感謝醫護團隊的全力救援，特捐贈新台幣50萬元予彰基。
陳穆寬強調，偏鄉醫療資源稀少，許多地區急診關閉或醫護流失，彰基體系仍堅守第一線，「我們不放棄任何一條生命。」除了顏同學和家長捐贈的50萬元之外，院方也再加碼150萬，共200萬捐給二林基督教醫院購買頂級偏鄉幼兒救護車，守護偏鄉兒童。
