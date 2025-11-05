康橋帶千名學生違法攀合歡山！旅行社總經理發文洗地「賣慘」...孫瑋芒質疑：知法犯法，有學生寒冷發抖「總指揮沒責任？」

近期新北市知名頂級私立康橋國際學校安排國中生攀登合歡山，達上千人分梯次攀登，不過因未事先向太魯閣國家公園申請攀登，並在合歡北峰違規搭設多個帳篷，遭主管機關依法開罰。針對野樵國際旅行社總經理「楊大」楊志明今（5日）發的道歉聲明，作家孫瑋芒依序指出疑點，包括楊志明知法犯法、以孩童「寒冷、發抖」試圖減輕違法責任。他質疑，楊志明說有學生在合歡北峰頂「寒冷、發抖」，這表示發生事故風險已升高，總指揮沒有責任嗎？

孫瑋芒提到，楊志明今天發文承認野樵承辦「合歡山活動」，但未提主辦「圓夢合歡」活動的康橋國際學校。他質疑，楊志明為康橋隱諱什麼？讓康橋具名承擔責任，才是真道歉。



孫瑋芒指出，楊志明也是登山社團「登山借問站」管理員，登山知識遠超過一般人，應知合歡北峰不能紮營；野樵在合歡北峰頂紮營，是明知故犯，楊志明說帳篷是由嚮導攜帶，可見違法意圖早已存在；而楊志明只認了28、29日的合歡北峰登山活動有紮營。



孫瑋芒表示，康橋國際學校秀岡校區分別在10月29日、10月30日、10月31日，陸續貼出第一梯、第二梯、第三梯師生登上合歡北峰照片，每個梯次的照片，都可見搭在山上的帳篷；楊志明聲稱「兩頂外帳與兩頂醫療帳，用來照顧寒冷、發抖的孩子們」，試圖訴諸同情，來減輕違法搭帳的責任。



孫瑋芒質疑，康橋學校秀岡校區所貼出「圓夢合歡」照片中，顯示外帳內的學生們笑對鏡頭，有人得意比「Yay」，但帳內不見醫療設施，也沒有醫護人員，而外帳看來是休息帳，而不是用來「照顧寒冷、發抖的孩子們」。



孫瑋芒也說，康橋秀岡校區10月30日貼出合歡北峰活動照，地面乾爽，兩頂帳篷背景是藍天白雲，這完全推翻楊志明聲明所說搭帳是「出於對孩子安全的考量」。



孫瑋芒認為，康橋和野樵安排學生們一日完登合歡北峰、西峰，很有企圖心，但遇到高山天候變化，應採取常規做法應變，必要時甚至須放棄登頂合歡北峰，才是紮紮實實的登山教育。他批評，楊志明說有學生在合歡北峰頂「寒冷、發抖」，這表示發生事故風險已升高，總指揮沒有責任嗎？

