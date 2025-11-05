康橋帶學生登合歡山搭帳篷 太管處：已開罰3000元

新北市康橋國際學校秀岡校區10月底舉辦登山活動，分批帶領學生攀登合歡北峰與西峰進行山林教育，卻被民眾發現該校在合歡北峰頂違規撘設多個帳篷與天幕，因此向太魯閣國家公園管理處檢舉。

太魯閣國家公園管理處合歡山管理站昨（4）日表示，根據《國家公園法》第13條在「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」，禁止擅自於指定以外之地區露營、炊煮、搭設棚帳等，違者可處1500元至3000元罰鍰。管理站接獲檢舉後派員上山稽查，發現校方事前沒有向太管處提出申請，因此依法開出2張罰單、金額共3000元。

廣告 廣告

合歡山管理站進一步表示，即使有事先提出在國家公園內搭設帳篷申請，仍需依照山林狀況、參與人數以及環境乘載量評估，並非提出申請就一定會通過。

管理站並補充，由於合歡山區屬於脆弱的高山生態環境，搭設帳篷或人員踩踏，可能都會導致植物長不出來，除了讓當地動物沒食物吃之外，被破壞的植被也需要長時間才能恢復。

康橋校方對此回應，是因為前往北峰及西峰的路程較遠，加上山區氣候多變，為了確保學生安全與因應突發狀況，才會在山區設置帳篷作為緊急醫療使用，每天也都會撤收，未來會依規定事先向主管機關提出申請。

更多公視新聞網報導

學齡童未就學警追查父疑涉殺人 基隆山區尋獲男嬰屍體

雪霸昨降瑞雪 雪山圈谷積雪達10公分

遊客合歡山違規紮營 國家公園內可罰1500元

