康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基

（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。

彰基總院長陳穆寬表示，院方加碼150萬元，共200萬元給二林基督教醫院買救護車，期盼守護偏鄉兒童。

康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，師生4月22日上午行經彰化埤頭鄉彰水路三段，遭蕭姓男子毒駕逆向衝撞，7名學生受傷送醫，其中15歲學生頭頸部重傷，先由二林基督教醫院急救，隨即啟動重大創傷綠色通道送到彰基。

經彰基醫療團隊搶救及輸血，學生昏迷指數由3升為8，狀況穩定後，轉送國立台灣大學醫學院附設醫院治療；昏迷指數用於描述清醒程度，滿分15分，最低3分代表深度昏迷。

彰基下午發布新聞稿表示，學生及家長為感謝醫療團隊，由秀岡校區校長温宥基率師生到彰基捐款，由陳穆寬代表接受。

這名學生說，謝謝彰基在他最危急時迅速搶救並提供最完善醫療資源，讓他能平安康復，相信未來一定會有更多美好的事發生在他身上，也謝謝校長、老師及父母陪伴支持，讓他在復原過程中充滿力量與勇氣。由於所有曾在他生命中付出的人，他才能重新擁抱希望與笑容。

學生父親表示，半年前他懷著焦急與不安從台北市開車南下，現在帶著滿心感恩與喜悅，感謝彰基第一時間全力搶救，從生死邊緣救回孩子，而孩子也在復健與學習期間展現堅強意志與正面態度。

陳穆寬說，彰基是南投縣、彰化及雲林縣唯一醫學中心，總院建置完善綠色通道機制，確保體系內各分院重大創傷病患能在最短時間獲完整且即時醫療救援，而二林地區醫療資源匱乏，但他堅持守護偏鄉。（編輯：李明宗）1141108