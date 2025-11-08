康橋車禍高一生重傷獲救 捐50萬感謝彰基救命之恩
康橋國際學校單車環島成年禮車隊於今年4月22日行經彰化埤頭鄉時，遭轎車逆向撞擊，其中高一顏姓同學身受重傷，先後送二林基督教醫院、彰基醫學中心搶救，在彰基輸血超過100單位，在醫療團隊徹夜搶救與照護下，傷勢趨穩後轉至台大醫院持續治療如今康復，顏同學及其家長為感謝彰基，8日親赴彰基捐贈50萬元。
顏同學感謝彰基在他最危急的時刻，迅速進行搶救並提供最完善的醫療資源，讓他能夠平安走到今天，而校方、父母的陪伴與支持，更讓他在復原的過程中充滿力量與勇氣，他說，因為有你們，我才能重新擁抱希望與笑容，相信未來一定會有更多美好的事情發生在我身上。
顏同學的父親表示，半年前的此刻，同樣從台北開車南下，但那時是懷著焦急與不安；而今天，我帶著滿心的感恩與喜悅而來，感謝彰基在第一時間全力搶救，讓我的孩子能從生死邊緣被救回，重獲新生，讓我們一家重新看見希望，他也指出，顏同學在復健過程中難免有低潮，但也展現出堅強的意志與正面的態度。
捐款儀式由彰基總院長陳穆寛代表接受，他說，顏同學於車禍重傷後，經二林基督教醫院緊急搶救並轉送至彰基治療，最終成功康復，見證了台灣醫療團隊的專業與奇蹟，也展現了醫療使命的真諦；在二林地區醫療資源日益匱乏、各院相繼關閉急診的艱難環境下，他上任以來始終堅持守護偏鄉，不放棄任何一條生命，因此院方將再加碼150萬，共200萬捐給二基醫院購買頂級幼兒救護車，守護偏鄉兒童
