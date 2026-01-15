《康熙來了》停播滿10年 蔡康永回憶最後一集淚崩：哭最慘

【緯來新聞網】知名主持人蔡康永於1月14日深夜在社群平台發文，回顧與小S（徐熙娣）共同主持的綜藝節目《康熙來了》於2016年1月14日播出的最終回。他表示，這是他主持生涯中「哭得最慘的一集」，並坦言至今未曾完整重看該集畫面。

《康熙來了》停播滿10年。（圖／翻攝IG）

《康熙來了》自2004年開播，播出長達12年，製作單位為中天電視。節目以其高互動性和訪談風格深受觀眾喜愛，曾創下穩定收視佳績，並影響華語綜藝發展。儘管已停播多年，節目片段仍於YouTube與串流平台上維持高度點閱。

蔡康永在貼文中表示，他是透過網友這些年轉發的片段才間接重溫節目，常因內容幽默而忍俊不禁，彷彿自己並未參與錄製。他發文時正觀看另一節目《黑白大廚2》決賽，情緒受節目感動，也聯想到《康熙來了》曾帶給觀眾的情感共鳴。



根據中華電視內容產業協會（TCIA）資料顯示，《康熙來了》最終回播出當年，全台綜藝節目總收視排名中仍名列前茅，顯示其影響力持續至今。

