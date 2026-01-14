《康熙來了》停播滿10年！蔡康永深夜感性：真慶幸曾那樣陪伴你

《康熙來了》停播滿10年，蔡康永感性發文引發大批粉絲共鳴。（中時資料照）

主持人蔡康永與小S（徐熙娣），過去攜手主持經典綜藝節目《康熙來了》，培養出絕佳默契，也陪伴無數觀眾走過青春歲月。節目雖於2015年正式停播，但多年來仍不時被網友翻出反覆重溫片段，回味當時節目的笑聲與感動。在《康熙來了》最後一集播出滿10周年之際，蔡康永今（14日）深夜在IG有感而發，曬出當年與小S同框的節目截圖，並寫下長文，回顧那段難以取代的主持時光。

蔡康永在貼文中透露，《康熙來了》的最後一集「在10年前的今天播出」，他也大方坦言：「那應該是我主持生涯，哭最慘的一集吧哈哈哈 」，聽聞許多觀眾一直不願意看最後一集，蔡康永坦言，「我也沒看過，其實大部分集數我都沒看過。我看到的，都是這些年別人給我看的片段，每次都看得我哈哈大笑，彷彿我根本不在現場 」。

廣告 廣告

蔡康永分享自己寫下這段文字時，正好在觀看節目《黑白大廚2》的冠軍賽，看到眼眶含淚 ，「聽故事永遠都令我開心、也令我感動」，感性表示：「如同每個時代，今晚世界上還是很多人在受苦。我只好更加珍惜可以光是因為聽故事，就能大笑大哭的時光」。

貼文最後，蔡康永以一句「真慶幸曾經那樣陪伴你」作結，簡短卻深刻，道盡《康熙來了》與觀眾之間長達多年的情感連結。貼文曝光後，立刻引發網友共鳴，紛紛留言表示：「謝謝康永哥和小S豐富我的青春，希望還能有機會看到你們合體主持～」、「你們真的很棒，我們觀眾在那段時間看著康熙，很幸福 」、「沒想到竟然10年了，好想念你們」、「直到現在還會打開康熙來看，感謝康永哥和S姐帶給我們曾經美好的時光」。

更多中時新聞網報導

引進外籍護佐 北榮經驗談力挺

經典賽》鄧愷威備戰大聯盟 忍痛婉拒徵召

廠商代刀惹議 半年內訂指引