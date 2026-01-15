《康熙來了》完結10年了！ 蔡康永感性回憶：主持生涯哭最慘的一次

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

經典綜藝節目《康熙來了》最後一集播出至今已滿10週年，為無數觀眾帶來歡笑與感動。雖然節目自2015年宣布停播，然而在大眾心中，地位仍無可取代。昨（14）日，主持人蔡康永在 社群平台 發文感性回憶，坦言錄製最後一集時是自己主持生涯中哭得最慘的一次。貼文曝光後，引起不少觀眾共鳴。

經典綜藝節目《康熙來了》由蔡康永（右）、徐熙娣（左）共同主持，為無數觀眾帶來歡笑與感動。（圖／＠kangyongcai IG）

蔡康永在社群平台發文，回顧綜藝節目《康熙來了》最後一集播出滿十週年，坦言那一集是自己主持生涯中「哭得最慘的一次」。他也透露，其實至今仍未完整看過最後一集，甚至笑說自己大多數的集數都沒真正看過，反而是多年來透過他人播放的片段回顧，常常看得哈哈大笑，彷彿當年並不在現場。

蔡康永也提到，自己寫下這段文字時，正巧在收看《黑白大廚2》的冠軍賽，看到情緒湧上、眼眶泛淚。他形容，無論是主持節目或觀看比賽，「聽故事」始終能帶給他開心與感動。他也感性表示，在每一個時代，世界各地依然有人正在承受痛苦，因此更加珍惜能夠單純因為聽故事而大笑、落淚的時光，並視之為一種難得的幸福。

貼文最後，蔡康永以溫柔語氣向《康熙來了》與觀眾致意，直言「真慶幸曾經那樣陪伴你」，引發大批網友共鳴與回憶，不少人也留言表示至今仍不敢重看節目最後一集，感謝《康熙來了》陪伴自己走過青春歲月。



