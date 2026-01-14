《康熙來了》結束滿10年 蔡康永吐實情：從沒完整看過最後一集

娛樂中心／綜合報導

華語綜藝史上經典的談話節目《康熙來了》，於昨（14）日十年前正式播出最後一集。這個時間點，也讓節目靈魂人物之一的主持人蔡康永，在社群平台罕見地寫下長文，回顧那段早已成為集體記憶的主持歲月。

蔡康永貼文中坦言，《康熙來了》最後一集，至今仍是他主持生涯中「哭得最慘的一次」。即便如此，他卻透露一個讓許多觀眾意外的事實，「其實自己從未完整看過最後一集」，甚至節目大部分集數，他都沒有回頭重看。

廣告 廣告

蔡康永坦言他沒有完整看過最後一集《康熙來了》（圖／翻攝自《康熙來了》臉書）

蔡康永笑說，這些年真正看到的，多半是朋友或粉絲傳來的精彩片段，每次觀看都忍不住大笑，彷彿那些畫面並非發生在自己身上，而是另一個人的人生。貼文中，蔡康永並未停留在懷舊情緒，而是將視角拉回當下。他提到，自己寫下這段文字時，正好在收看實境料理節目《黑白大廚2》的冠軍賽，看到情節發展忍不住眼眶泛淚。他形容，無論是談話節目、料理競賽或人生故事，「聽故事」這件事，始終能讓他感到快樂，也能讓他被深深觸動。

蔡康永進一步感嘆，每個時代都有正在受苦的人，世界從未真正平靜過。也因此，他更加珍惜那些能夠單純因為故事而大笑、因為情感而落淚的時光。這份感受，某種程度上也回應了《康熙來了》存在的意義——陪伴觀眾，在日常裡找到共鳴與出口。

貼文最後，蔡康永以溫柔的語氣寫下「真慶幸曾經那樣陪伴你」，不僅是對節目、對觀眾的回望，也像是對那段燦爛時光的輕聲道別。十年過去，《康熙來了》早已落幕，但它留下的笑聲與情感，仍在許多人心中反覆播放。

更多三立新聞網報導

Andy熬19天戒掉10年菸癮！半夜戒斷發作 撐過最痛苦關卡全紀錄

香港金像獎名單爆黑箱？黃秋生、范冰冰電影全取消資格 他語帶諷刺淡回

扯爆了！「最強高中生」開箱NBA球員卡 首抽直接命中全球：全球限量5張

周杰倫澳網遭秒殺帥翻「周董甩飛墨鏡」全網找！同款被挖出價格曝光

